Как минимум ты знаешь, что заражен, и что подлежишь полной изоляцииdima_beleb написав:Я так и не понял, зачем нужны тесты? Что они дают?
Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Как минимум ты знаешь, что заражен, и что подлежишь полной изоляции
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:44
в чём отличие???
там точно такие же суровые меры.
я перечисли только те страны у которых НО очень серьёзные проблемы. или здесь надо перечислять все страны, где карантин и меры принимают самые суровые.
вся европа обращается к тем странам, где вирус только начинает свой путь.
добавлю вам к италии, испании - францию.
французы благают нас сидеть домы и придерживаться карантина
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
С учетом высокой заразности ковида можно попытаться по максимуму уйти в изоляцию и попытаться сохранить здоровье своих близких и друзей.
Кроме того худо-бедно уже намечаются стандарты лечения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"звиняюсь" если было
у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ...
Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ...
главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ...
и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ
ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками ....
не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:50
Тоже самое говорит одна врачиха на какомто сайте. Сказала что прошлый и позапрошлый года очень много людей у нас переболело этим коронавирусом, один из симптомов у них был это исчезал вкус и запах. Вот такие дела.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:51
описывали случаи - вы заразный , лечитесь дома .
Точно был случай про маленькую девочку .
все такие добрые и сознательные пойдут на самоизоляцию ?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:55
Жмот лендлорд ! хватит рассказывать сказки про злую власть и коронавирус .
в самого рыло в пушку
что ? завидно к масштабам воровства власти ?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:56
запретили гулять на детских площадках. теперь мамаши с детьми собираются у нас за домом на лавочках возле магазинов, которые закрыли на карантин.
типа говорят на площадках вирус, а здесь солнышко и свеж.воздух.
пипец- не народ, а ......
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57
Просто каждый думает, надеется, что он уже раньше переболел этим вирусом и имеет иммунитет и можно особо не защищаться.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:59
усе оффтоп
я очень "звиняюсь " но блин польза ИНФОРМАТИВНОСТЬ вашего поста стермиться к НУЛЮ , ничего личного , но я уже неделю не читаю форум так как инфо насыщение близиться к нулю ... Есть же там какой-то чат ? иногда вижу в валютной ветке - "сообщение из Чата" так может там таким обмениваться ?
Я также не понимаю зачем нам маски ... ВСЕ светила медийные все кто доступен в масовом медиа сказали что маски нафик не помогают ни от чего ... и все дальше мусолят тему масок ...
что бы мой пост имел хоть каплю полезности вот вам ссылка
и еще
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, Shustoff і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|