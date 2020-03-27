у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ... Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ... главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ... и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками .... не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь
Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.
у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ... Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ... главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ... и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками .... не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь
Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.
Ни-че-го у нас не начнется . не выдумывайте свои сказки !!! Запомните этот пост !
Игорь Алексеевич написав:запретили гулять на детских площадках. теперь мамаши с детьми собираются у нас за домом на лавочках возле магазинов, которые закрыли на карантин. типа говорят на площадках вирус, а здесь солнышко и свеж.воздух. пипец- не народ, а ......
Игорь Алексеевич написав:вчера по 1+1 рассказывали, как власти и нашему бизнесу было тяжело договорится в китаем о закупке тестов. говорили, что там очередь была сумашедшая за ними из европейских стран. но, думаю надо же нашим так провести др. и выкупить все тесты. а сегодня узнаём, что италия и испания отправляет обратно в китай эти тесты, т.к. они на 80% бракованы или показывают не правильно результаты. теперь понятно - никакой там очереди не было, а была договорённость об отмывании наших налогов между нашими олигархами и нашей властью. опять власть нам лапшу повесила((
я ж писал - купили говно, а я купил у фирмы получившей сертификат всем жлобам посвящается:
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 27 бер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.
заодно и проверим, правду глаголят нам про Италию и Испанию или же это мировое нае.....
Schmit написав:Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.
заодно и проверим, правду глаголят нам про Италию и Испанию или же это мировое нае.....
могут к этому времени не все узнать объективную инфо.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Schmit написав:Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.
заодно и проверим, правду глаголят нам про Италию и Испанию или же это мировое нае.....
могут к этому времени не все узнать объективную инфо.
учитывая, что средняя продолжительность жизни в Украине меньше ,чем в Европе - то количество потенциальных жертв тоже будет меньше.
Выехал сегодня на окраину Киева, чтобы прогуляться по лесу. Погода хорошая, народу бродило между сосен много. Может у меня уже паранойя, но слишком уж часто за час прогулки слышал сухое покашливание с разных сторон.