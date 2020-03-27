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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 579580581582>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:00

  yama написав:"звиняюсь" если было
https://www.youtube.com/watch?v=tbcE9yiJTe8

у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ...
Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ...
главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ...
и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ
ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками ....
не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь

Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:03

  Schmit написав:
  yama написав:"звиняюсь" если было
https://www.youtube.com/watch?v=tbcE9yiJTe8

у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ...
Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ...
главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ...
и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ
ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками ....
не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь

Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.


Ни-че-го у нас не начнется . не выдумывайте свои сказки !!!
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moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:04

  Faceless написав:
dima_beleb написав:Я так и не понял, зачем нужны тесты? Что они дают?
Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
Как минимум ты знаешь, что заражен, и что подлежишь полной изоляции

а если вирус ни когда не покинет мое тело? Я буду под замком навсегда?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:05

  freeze написав:
dima_beleb написав:Я так и не понял, зачем нужны тесты? Что они дают?
Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?


С учетом высокой заразности ковида можно попытаться по максимуму уйти в изоляцию и попытаться сохранить здоровье своих близких и друзей.
Кроме того худо-бедно уже намечаются стандарты лечения.

в таком случае нужно делать тесте всем поголовно, а не только уже с симптомами.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:08

  Игорь Алексеевич написав:запретили гулять на детских площадках. теперь мамаши с детьми собираются у нас за домом на лавочках возле магазинов, которые закрыли на карантин.
типа говорят на площадках вирус, а здесь солнышко и свеж.воздух. :shock:
пипец- не народ, а ...... :twisted:

так дети не болеют. они могут быть носителями.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:10

  Игорь Алексеевич написав:вчера по 1+1 рассказывали, как власти и нашему бизнесу было тяжело договорится в китаем о закупке тестов. говорили, что там очередь была сумашедшая за ними из европейских стран.
но, думаю надо же нашим так провести др. и выкупить все тесты.
а сегодня узнаём, что италия и испания отправляет обратно в китай эти тесты, т.к. они на 80% бракованы или показывают не правильно результаты.
теперь понятно - никакой там очереди не было, а была договорённость об отмывании наших налогов между нашими олигархами и нашей властью.
опять власть нам лапшу повесила(( :twisted:

я ж писал - купили говно, а я купил у фирмы получившей сертификат
всем жлобам посвящается:

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Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 27 бер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:11

  Schmit написав:Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.

заодно и проверим, правду глаголят нам про Италию и Испанию или же это мировое нае.....
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:14

  dima_beleb написав:
  Schmit написав:Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.

заодно и проверим, правду глаголят нам про Италию и Испанию или же это мировое нае.....


могут к этому времени не все узнать объективную инфо. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:26

  Игорь Алексеевич написав:
  dima_beleb написав:
  Schmit написав:Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.

заодно и проверим, правду глаголят нам про Италию и Испанию или же это мировое нае.....


могут к этому времени не все узнать объективную инфо. :roll:

учитывая, что средняя продолжительность жизни в Украине меньше ,чем в Европе - то количество потенциальных жертв тоже будет меньше.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Выехал сегодня на окраину Киева, чтобы прогуляться по лесу. Погода хорошая, народу бродило между сосен много.
Может у меня уже паранойя, но слишком уж часто за час прогулки слышал сухое покашливание с разных сторон.
antey1969
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