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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 581582583584585 ... 587>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:56

  moldashavanin написав:Бред полнейший .

Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?
Востаннє редагувалось dima_beleb в П'ят 27 бер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.

Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:58

  Xenon написав:Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...

это слишком большой процент.
я не уверен, что это так.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02

  Faceless написав:
Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.

Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже

Це смертність в італійських будинках престарілих, після того як італійнута влада вигнала українок, які доглядали за престарілими, і за ними почала приглядати та дбати рідна італійська влада, а не якісь понаїхи.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02

  Faceless написав:
Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.

Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже

Вы верите в то, что в условном Хусте (да даже Борисполе) смогут помочь тяжелым критично больным?
Сомневась , что там даже средне-тяжклым смогут адекватно чемто помочь (
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:скоріше за все сепсис, імунна система неадекватно відреагувала на незнайомий вірус і вбила організм.

Да, скорее всего - чрезмерная реакция иммунитета.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:04

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
Ни-че-го у нас не начнется . не выдумывайте свои сказки !!!
Запомните этот пост !
А если будет, готовы публично извиниться?


легко !
Только -
реально здоровые люди умерли а не бабушка пенсионерка или больная онкологией .
Это должен быть реальный уровень эпидемии
а не статистическая погрешность .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07

  dima_beleb написав:
  moldashavanin написав:Бред полнейший .

Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?


какое количество это не показатель .
Уровень медицины или уровень питания или жизни может уничтожить разницу в количестве .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07

  dima_beleb написав:
  moldashavanin написав:Бред полнейший .

Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?


надо считать сколько аппаратов иск.дых. в стране на душу населения.
привозят в больницу, когда уже средняя тяжесть. а там только под аппарат, а иначе .... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:12

  Игорь Алексеевич написав:
  dima_beleb написав:
  moldashavanin написав:Бред полнейший .

Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?


надо считать сколько аппаратов иск.дых. в стране на душу населения.
привозят в больницу, когда уже средняя тяжесть. а там только под аппарат, а иначе .... :roll:


Еще следует учесть, что под аппаратом человек находится 2-3 недели!!!
Вот и считайте

Когда заболевших будет порядка 50-100тыс.
И тяжелых 10тыс+, а аппаратов 600 на всю страну
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