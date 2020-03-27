|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:56
moldashavanin написав:
Бред полнейший .
Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?
Востаннє редагувалось dima_beleb
в П'ят 27 бер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:58
Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.
Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26663
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 6341 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:58
Xenon написав:
Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
это слишком большой процент.
я не уверен, что это так.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02
Faceless написав:
Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.
Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже
Це смертність в італійських будинках престарілих, після того як італійнута влада вигнала українок, які доглядали за престарілими, і за ними почала приглядати та дбати рідна італійська влада, а не якісь понаїхи.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17930
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1018 раз.
- Подякували: 1146 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02
Faceless написав:
Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.
Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже
Вы верите в то, что в условном Хусте (да даже Борисполе) смогут помочь тяжелым критично больным?
Сомневась , что там даже средне-тяжклым смогут адекватно чемто помочь (
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3593
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:03
flyman написав:
скоріше за все сепсис, імунна система неадекватно відреагувала на незнайомий вірус і вбила організм.
Да, скорее всего - чрезмерная реакция иммунитета.
-
varlo
-
-
- Повідомлень: 5866
- З нами з: 11.04.12
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:04
Faceless написав:
moldashavanin написав:
Ни-че-го у нас не начнется . не выдумывайте свои сказки !!!
Запомните этот пост !
А если будет, готовы публично извиниться?
легко !
Только -
реально здоровые люди умерли а не бабушка пенсионерка или больная онкологией .
Это должен быть реальный уровень эпидемии
а не статистическая погрешность .
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07
dima_beleb написав: moldashavanin написав:
Бред полнейший .
Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?
какое количество это не показатель .
Уровень медицины или уровень питания или жизни может уничтожить разницу в количестве .
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07
dima_beleb написав: moldashavanin написав:
Бред полнейший .
Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?
надо считать сколько аппаратов иск.дых. в стране на душу населения.
привозят в больницу, когда уже средняя тяжесть. а там только под аппарат, а иначе ....
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4953
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:12
Игорь Алексеевич написав: dima_beleb написав: moldashavanin написав:
Бред полнейший .
Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?
надо считать сколько аппаратов иск.дых. в стране на душу населения.
привозят в больницу, когда уже средняя тяжесть. а там только под аппарат, а иначе ....
Еще следует учесть, что под аппаратом человек находится 2-3 недели!!!
Вот и считайте
Когда заболевших будет порядка 50-100тыс.
И тяжелых 10тыс+, а аппаратов 600 на всю страну
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3593
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6874
|1532866
|
|