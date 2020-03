Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02

Faceless написав: Xenon написав: Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.



Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения... Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже

Це смертність в італійських будинках престарілих, після того як італійнута влада вигнала українок, які доглядали за престарілими, і за ними почала приглядати та дбати рідна італійська влада, а не якісь понаїхи. Це смертність в італійських будинках престарілих, після того як італійнута влада вигнала українок, які доглядали за престарілими, і за ними почала приглядати та дбати рідна італійська влада, а не якісь понаїхи.

