у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ... Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ... главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ... и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками .... не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь
Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.
Ни-че-го у нас не начнется . не выдумывайте свои сказки !!! Запомните этот пост !
К сожалению это не сказки. Италия - пример. Учитывая состояние нашей системы здравозахоронения не сложно догадаться, что нас ждет.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 бер, 2020 21:23, всього редагувалось 2 разів.
dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...
Schmit написав:К сожалению это не сказки. Италия - пример. Учитывая состояние нашей системы здравозахоронения не сложно догадаться, что нас ждет.
Уже не раз писали что итальянцы пишут в жертвы короны все подряд а в самом деле только 12% умерли от короны остальные умерли от сопутствующих болезней; то есть не умерли бы сейчас умерли бы в ближайшее год полтора. Смертность в Италии на уровне предидущего года даже ниже.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД