RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 582583584585586587>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:19

  moldashavanin написав:
  Schmit написав:
  yama написав:"звиняюсь" если было
https://www.youtube.com/watch?v=tbcE9yiJTe8

у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ...
Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ...
главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ...
и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ
ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками ....
не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь

Они еще не понимают, что их ждет в Украине. Через недели две-три, когда у нас начнется трэш, большинство этих заробитчан сильно пожалеют (как и уханьские новосанжарцы), что не остались в европах.


Ни-че-го у нас не начнется . не выдумывайте свои сказки !!!
Запомните этот пост !

К сожалению это не сказки. Италия - пример. Учитывая состояние нашей системы здравозахоронения не сложно догадаться, что нас ждет.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 бер, 2020 21:23, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 08.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:20

  Xenon написав:
  Faceless написав:
Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.

Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...
Откуда аж 5-10% населения, смертность все же намного ниже

Вы верите в то, что в условном Хусте (да даже Борисполе) смогут помочь тяжелым критично больным?
Сомневась , что там даже средне-тяжклым смогут адекватно чемто помочь (

Вопрос вообще не в критически больных. Как раз критически больных случается куда меньше 5%, и их тех часть таки вытащат
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26663
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 6341 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украинские разработчики создали коннектор, который позволит подключать к аппарату ИВЛ по два пациента
https://fakty.ua/338712
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5866
З нами з: 11.04.12
Подякував: 349 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?

Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...
st512
 
Повідомлень: 703
З нами з: 09.07.13
Подякував: 42 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:22

  moldashavanin написав:
  Faceless написав:А если будет, готовы публично извиниться?


легко !
Только -
реально здоровые люди умерли а не бабушка пенсионерка или больная онкологией .
Это должен быть реальный уровень эпидемии
а не статистическая погрешность .

Я понял. Ваша позиция - чтобы наступил реальный уровень эпидемии и умерли реально здоровые люди. С вами все понятно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26663
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 6341 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:23

  Schmit написав:К сожалению это не сказки. Италия - пример. Учитывая состояние нашей системы здравозахоронения не сложно догадаться, что нас ждет.


На данный момент одна паника и ничего больше .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 22.07.11
Подякував: 190 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:26

  Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.

Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...

Мой прогноз - максимум до конца мая. Потому что никаких денег не хватит, чтобы оплачивать это "удовольствие".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 07.08.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:27

  Faceless написав:Я понял. Ваша позиция - чтобы наступил реальный уровень эпидемии и умерли реально здоровые люди. С вами все понятно


Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо .
а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии .
нужно говорить про здесь и сейчас а не Неизвестное будущее .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 22.07.11
Подякував: 190 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:30

  Schmit написав:К сожалению это не сказки. Италия - пример. Учитывая состояние нашей системы здравозахоронения не сложно догадаться, что нас ждет.

Уже не раз писали что итальянцы пишут в жертвы короны все подряд а в самом деле только 12% умерли от короны остальные умерли от сопутствующих болезней; то есть не умерли бы сейчас умерли бы в ближайшее год полтора. Смертность в Италии на уровне предидущего года даже ниже.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8586
З нами з: 18.06.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:31

  fler написав:
  Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.

Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...

Мой прогноз - максимум до конца мая. Потому что никаких денег не хватит, чтобы оплачивать это "удовольствие".

Напечатают сколько нужно уже говорили.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8586
З нами з: 18.06.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 582583584585586587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, stm, Вкладчик1234, ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6874 1532867
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 21:38
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.