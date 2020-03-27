varlo написав:Украинские разработчики создали коннектор, который позволит подключать к аппарату ИВЛ по два пациента https://fakty.ua/338712
Опыты проводятся уже давно, главное там не коннектор, а подобрать двух пациентов, которым подойдет один и тот же режим работы ИВЛ
А это плохой звоночек... У нас врачи одному пациенту не могут дозировку правильную подобрать, не говоря уже про в принципе правильно лечение подобрать и диагноз поставить. Кстати, надо сказать Природе спасибо, что хоть у коронавируса симптомы у всех +- одинаковые, а не у каждого разные.
moldashavanin написав:Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо . а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии . нужно говорить про здесь и сейчас а не Неизвестное будущее .
решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных. при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными. осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных. при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными. осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((
Брехня При карантині треба віддати +0,01% рідних до природного рівня При роботі +0,02% рідних до природного рівня Хоча цифри і мізерні - але рідні це завжди рідні. ПС Стандартно віддаємо 1,5% рідних в рік
Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных. при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными. осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((
Не драматизируйте. Про небеса, я аж прослезилась. Подумайте, как выжить сейчас инвалидам, бездомным и просто нищим? Вот вам ссылка, только что в Фб прочла. Подумайте хоть немного не только о себе и своих близких. https://m.facebook.com/100046428250334/ ... ments_list.[141174830773458%252C141174884106786%252C141174944106780%252C141175014106773]%253Astory_location.4%253Astory_attachment_style.album%253Athid.100046428250334%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...
какие лекарства? разве от вируса есть специфичное лекарство?