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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 583584585586587>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:32

  varlo написав:Украинские разработчики создали коннектор, который позволит подключать к аппарату ИВЛ по два пациента
https://fakty.ua/338712

Опыты проводятся уже давно, главное там не коннектор, а подобрать двух пациентов, которым подойдет один и тот же режим работы ИВЛ
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:37

  antey1969 написав:
  varlo написав:Украинские разработчики создали коннектор, который позволит подключать к аппарату ИВЛ по два пациента
https://fakty.ua/338712

Опыты проводятся уже давно, главное там не коннектор, а подобрать двух пациентов, которым подойдет один и тот же режим работы ИВЛ

А это плохой звоночек... У нас врачи одному пациенту не могут дозировку правильную подобрать, не говоря уже про в принципе правильно лечение подобрать и диагноз поставить. Кстати, надо сказать Природе спасибо, что хоть у коронавируса симптомы у всех +- одинаковые, а не у каждого разные.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо .
а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии .
нужно говорить про здесь и сейчас а не Неизвестное будущее .


"Вот когда убьют - тогда и приходите" (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:40

решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. :shock:
т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных.
при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными.
осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:44

  Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. :shock:
т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных.
при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными.
осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((
Брехня
При карантині треба віддати +0,01% рідних до природного рівня
При роботі +0,02% рідних до природного рівня
Хоча цифри і мізерні - але рідні це завжди рідні.
ПС
Стандартно віддаємо 1,5% рідних в рік
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  Faceless написав:Я понял. Ваша позиция - чтобы наступил реальный уровень эпидемии и умерли реально здоровые люди. С вами все понятно


Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо .
а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии .
нужно говорить про здесь и сейчас а не Неизвестное будущее .
А вас не наводит на мысль, что все эти меры и направвлены, чтобы в лучшем случае плохо не стало, ну или хотя бы стало не сразу? Не, вам нужны массовые смерти, вы ж сами написали
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:51

  Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. :shock:
т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных.
при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными.
осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((

Не драматизируйте. Про небеса, я аж прослезилась. Подумайте, как выжить сейчас инвалидам, бездомным и просто нищим? Вот вам ссылка, только что в Фб прочла. Подумайте хоть немного не только о себе и своих близких. https://m.facebook.com/100046428250334/ ... ments_list.[141174830773458%252C141174884106786%252C141174944106780%252C141175014106773]%253Astory_location.4%253Astory_attachment_style.album%253Athid.100046428250334%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:51

  st512 написав:
  dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?

Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...

какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:53

  fler написав:Мой прогноз - максимум до конца мая. Потому что никаких денег не хватит, чтобы оплачивать это "удовольствие".

до начала майских праздников.
интересно посмотреть на то, как правительство будет сдерживать жаждущих поехать на природу.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:53

  Xenon написав:Вы верите в то, что в условном Хусте (да даже Борисполе) смогут помочь тяжелым критично больным?
Сомневась , что там даже средне-тяжклым смогут адекватно чемто помочь (

Вот не надо. У нас в Борисполе вполне приличную больницу подготовили для приема короновирусных пациентов. Правда что-то на 200 с чем-то коек всего.
Пенсионер
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