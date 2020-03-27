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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 584585586587>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:53

  dima_beleb написав:
  st512 написав:
  dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?

Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...

какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?

Для особо желающих есть, можно купить вместе с фуфломицинами.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:55

  dima_beleb написав:
  st512 написав:
  dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?

Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...

какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?

Від вірусу герпесу - є. "Герпевір".

Від вірусів грипу - більш-менш допомагають стимулятори імунітету "Аміксин" та "Новірин".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  dima_beleb написав:какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?

жаропонижающие.. чуть позже антибиотики понадобятся... уверены что у всех есть должное количество, учитывая что если в семье один заболел то в наших квартирах особо не изолируешься и рано или поздно температура пойдет у всех.. из семьи самоизолированных украинцев, а аптеку пойдет тот кто еще может дойти до аптеки, ну конечно же в маске за 25грн, которую купили неделю назад.. и это только аптека, про холодильник можно молчать
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:56

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
  Faceless написав:Я понял. Ваша позиция - чтобы наступил реальный уровень эпидемии и умерли реально здоровые люди. С вами все понятно


Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо .
а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии .
нужно говорить про здесь и сейчас а не Неизвестное будущее .
А вас не наводит на мысль, что все эти меры и направвлены, чтобы в лучшем случае плохо не стало, ну или хотя бы стало не сразу? Не, вам нужны массовые смерти, вы ж сами написали


каким образом ? когда часть магазинов закрыли и людям нужно идти в открытие магазины !
Это все похоже на нагнетание паники и не больше .
Раз решили поиграть в карантин - делайте это хорошо , качественно
а не как попало .
У нас карантин - когда мы получили тест системы и начали делать тесты
до этого - все хорошо .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:58

  Frant написав:разве от вируса есть специфичное лекарство?

Від вірусу герпесу - є. "Герпевір".

Від вірусів грипу - більш-менш допомагають стимулятори імунітету "Аміксин" та "Новірин".[/quote]
дурака включили!!!!
имелось ввиду макороновирус
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:59

  vetka написав:
  Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. :shock:
т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных.
при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными.
осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((

Не драматизируйте. Про небеса, я аж прослезилась. Подумайте, как выжить сейчас инвалидам, бездомным и просто нищим? Вот вам ссылка, только что в Фб прочла. Подумайте хоть немного не только о себе и своих близких. https://m.facebook.com/100046428250334/ ... ments_list.[141174830773458%252C141174884106786%252C141174944106780%252C141175014106773]%253Astory_location.4%253Astory_attachment_style.album%253Athid.100046428250334%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1

Как поможет малоимущим вирус? Убьет быстрее? Давайте вместе подумаем ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:00

  st512 написав:жаропонижающие.. чуть позже антибиотики понадобятся... уверены что у всех есть должное количество, учитывая что если в семье один заболел то в наших квартирах особо не изолируешься и рано или поздно температура пойдет у всех.. из семьи самоизолированных украинцев, а аптеку пойдет тот кто еще может дойти до аптеки, ну конечно же в маске за 25грн, которую купили неделю назад.. и это только аптека, про холодильник можно молчать

тогда вопрос. что дает, кроме статистики, тестирование на макороновирус
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:00

  Ukrainian написав:
  fler написав:
  Xenon написав:Судя по статистике из других стран, карантин у нас будет до конца лета и это в самом благоприятном варианте.

Или придется принимать решение как сказал Трамп-и отменять карантин, смирившись с гибелью примерно 5-10% населения...

Мой прогноз - максимум до конца мая. Потому что никаких денег не хватит, чтобы оплачивать это "удовольствие".

Напечатают сколько нужно уже говорили.

Украина - не Америка.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:03

  dima_beleb написав:
  fler написав:Мой прогноз - максимум до конца мая. Потому что никаких денег не хватит, чтобы оплачивать это "удовольствие".

до начала майских праздников.
интересно посмотреть на то, как правительство будет сдерживать жаждущих поехать на природу.

Боюсь, что в Николаеве и в Одессе даже введение ЧП не поможет :D
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:03

  dima_beleb написав:
  Frant написав:разве от вируса есть специфичное лекарство?

Від вірусу герпесу - є. "Герпевір".

Від вірусів грипу - більш-менш допомагають стимулятори імунітету "Аміксин" та "Новірин".

дурака включили!!!!
имелось ввиду макороновирус[/quote]
Так герпевир не убивает вирус герпеса, стимуляторы иммунитета это вообще сильный развод. Здоровому человеку так можно его настимулировать, что и реанимация не откачает.
vetka
 
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