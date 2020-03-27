dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...
какие лекарства? разве от вируса есть специфичное лекарство?
Для особо желающих есть, можно купить вместе с фуфломицинами.
dima_beleb написав:Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
Дальше конечно же, человеку стоит самоизолироваться... но на деле, дадут ворох лекарств, которых скорее всего дома не у всех есть, и вот человек в тот же день пойдете в аптеку, а потом еще в одну. Накупит всего этого, если повезет. Посидит день два, нужно будет вынести мусор, купить воду, хлеб.. пойдет в магазин. В лучшем случае человек сам заметит пневмонию, и в лучшем случае за ним приедет скорая и заберет в больницу.. и если пневмония подтвердиться, то сценарий с походом в аптеки должен будет повториться. иначе исход неизбежен.. Я вообще не понимаю что значит саомизолироваться, это как? пакеты с мусором в окно выкидывать, вода в кране не питьевая, лекарства тоже величина конечная...
какие лекарства? разве от вируса есть специфичное лекарство?
Від вірусу герпесу - є. "Герпевір".
Від вірусів грипу - більш-менш допомагають стимулятори імунітету "Аміксин" та "Новірин".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
dima_beleb написав:какие лекарства? разве от вируса есть специфичное лекарство?
жаропонижающие.. чуть позже антибиотики понадобятся... уверены что у всех есть должное количество, учитывая что если в семье один заболел то в наших квартирах особо не изолируешься и рано или поздно температура пойдет у всех.. из семьи самоизолированных украинцев, а аптеку пойдет тот кто еще может дойти до аптеки, ну конечно же в маске за 25грн, которую купили неделю назад.. и это только аптека, про холодильник можно молчать
Faceless написав:Я понял. Ваша позиция - чтобы наступил реальный уровень эпидемии и умерли реально здоровые люди. С вами все понятно
Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо . а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии . нужно говорить про здесь и сейчас а не Неизвестное будущее .
А вас не наводит на мысль, что все эти меры и направвлены, чтобы в лучшем случае плохо не стало, ну или хотя бы стало не сразу? Не, вам нужны массовые смерти, вы ж сами написали
каким образом ? когда часть магазинов закрыли и людям нужно идти в открытие магазины ! Это все похоже на нагнетание паники и не больше . Раз решили поиграть в карантин - делайте это хорошо , качественно а не как попало . У нас карантин - когда мы получили тест системы и начали делать тесты до этого - все хорошо .
Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных. при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными. осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((
Не драматизируйте. Про небеса, я аж прослезилась. Подумайте, как выжить сейчас инвалидам, бездомным и просто нищим? Вот вам ссылка, только что в Фб прочла. Подумайте хоть немного не только о себе и своих близких. https://m.facebook.com/100046428250334/ ... ments_list.[141174830773458%252C141174884106786%252C141174944106780%252C141175014106773]%253Astory_location.4%253Astory_attachment_style.album%253Athid.100046428250334%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
Как поможет малоимущим вирус? Убьет быстрее? Давайте вместе подумаем
st512 написав:жаропонижающие.. чуть позже антибиотики понадобятся... уверены что у всех есть должное количество, учитывая что если в семье один заболел то в наших квартирах особо не изолируешься и рано или поздно температура пойдет у всех.. из семьи самоизолированных украинцев, а аптеку пойдет тот кто еще может дойти до аптеки, ну конечно же в маске за 25грн, которую купили неделю назад.. и это только аптека, про холодильник можно молчать
тогда вопрос. что дает, кроме статистики, тестирование на макороновирус
Frant написав:разве от вируса есть специфичное лекарство?
Від вірусу герпесу - є. "Герпевір".
Від вірусів грипу - більш-менш допомагають стимулятори імунітету "Аміксин" та "Новірин".
дурака включили!!!! имелось ввиду макороновирус[/quote] Так герпевир не убивает вирус герпеса, стимуляторы иммунитета это вообще сильный развод. Здоровому человеку так можно его настимулировать, что и реанимация не откачает.