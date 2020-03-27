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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 586587588589590>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. :shock:
т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных.
при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными.
осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((

Не драматизируйте. Про небеса, я аж прослезилась. Подумайте, как выжить сейчас инвалидам, бездомным и просто нищим? Вот вам ссылка, только что в Фб прочла. Подумайте хоть немного не только о себе и своих близких. https://m.facebook.com/100046428250334/ ... ments_list.[141174830773458%252C141174884106786%252C141174944106780%252C141175014106773]%253Astory_location.4%253Astory_attachment_style.album%253Athid.100046428250334%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1


Вы хоть ссылки научитесь вставлять
А что, нищим, инвадидам, бездомным без карантина было легко? И с какой стати люди о них должны думать, а не своих родных, близких и о себе? Вот не надо этих показушных слезинок про обездоленных.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:21

  dima_beleb написав:
  moldashavanin написав:
Вот этот недавно говорил, что коронавирус - фейк. Теперь реанимации.
https://news.liga.net/world/news/v-rossii-u-pevtsa-leschenko-podtverdili-koronavirus


каких еще стариков вы сюда притащите ?

фото его в палате есть?[/quote]

vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:22

Faceless
Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!
ПС, а вот слова про небеса и родных можно, это не крокодильи слезы, да?)))
Востаннє редагувалось vetka в П'ят 27 бер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:23

  dima_beleb написав:
  moldashavanin написав:
Вот этот недавно говорил, что коронавирус - фейк. Теперь реанимации.
https://news.liga.net/world/news/v-rossii-u-pevtsa-leschenko-podtverdili-koronavirus


каких еще стариков вы сюда притащите ?

фото его в палате есть?[/quote]
Вот вам еще один "старик".
У солиста группы Rammstein Линдеманна коронавирус, он в реанимации
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Faceless
Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!

Филантроп вы наш, благодетель и меценат, уверен, вы следуете своим словам по жизни, и отдаёте последнее бездомным и нищим, как же они бедные, им тяжело
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:29

  Faceless написав:
vetka написав:Faceless
Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!

Филантроп вы наш, благодетель и меценат, уверен, вы следуете своим словам по жизни, и отдаёте последнее бездомным и нищим, как же они бедные, им тяжело

Я не ваш филантроп и далее по тексту. И отчитываться чем и кому я помогаю перед хамовитым эгоистом не собираюсь. Оргазмируйте с кем другим от своих шикарных умозаключений.
ПС добавьте меня в чёрный список и не комментаруйте мои сообщения. Помниться я вам уже ранее это советовала.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:30


это очень достоверный источники информации.
вы б еще желтую прессу сюда запостили.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:39

  moldashavanin написав:На данный момент одна паника и ничего больше .


  dima_beleb написав:

это очень достоверный источники информации.
вы б еще желтую прессу сюда запостили.


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Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 бер, 2020 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:40

  vetka написав:Вы как-то перекрутили мои слова. Я не собираюсь никого лишать жизни и вообще даже мысленно этого никому не желаю. Я наоборот у оппонента интересовалась, пока он дискутирует про небеса, как реально выживать тем же безхатькам и не только? Или они мало кого тут в дискуссии волнуют?

Ваши предложения как действовать что бы спасти больше жизней, в т.ч. безхатченков?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:44

У нас наверно будут АТБшные фуры, всё остальное - так же само :)

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