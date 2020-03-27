Игорь Алексеевич написав:решается вопрос в мире или карантин или работа бизнеса. т.е. нам надо выбрать при карантине из 10 родственников мы должны небесам отдать 2х родных. при работе бизнеса и экономике должны расстаться с 5 родными. осталось всем дома собраться и решить кто и когда должен покинуть планету.(((
Не драматизируйте. Про небеса, я аж прослезилась. Подумайте, как выжить сейчас инвалидам, бездомным и просто нищим? Вот вам ссылка, только что в Фб прочла. Подумайте хоть немного не только о себе и своих близких. https://m.facebook.com/100046428250334/ ... ments_list.[141174830773458%252C141174884106786%252C141174944106780%252C141175014106773]%253Astory_location.4%253Astory_attachment_style.album%253Athid.100046428250334%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
Вы хоть ссылки научитесь вставлять А что, нищим, инвадидам, бездомным без карантина было легко? И с какой стати люди о них должны думать, а не своих родных, близких и о себе? Вот не надо этих показушных слезинок про обездоленных.
Faceless Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе! ПС, а вот слова про небеса и родных можно, это не крокодильи слезы, да?)))
Востаннє редагувалось vetka в П'ят 27 бер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:Faceless Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!
Филантроп вы наш, благодетель и меценат, уверен, вы следуете своим словам по жизни, и отдаёте последнее бездомным и нищим, как же они бедные, им тяжело
vetka написав:Faceless Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!
Филантроп вы наш, благодетель и меценат, уверен, вы следуете своим словам по жизни, и отдаёте последнее бездомным и нищим, как же они бедные, им тяжело
Я не ваш филантроп и далее по тексту. И отчитываться чем и кому я помогаю перед хамовитым эгоистом не собираюсь. Оргазмируйте с кем другим от своих шикарных умозаключений. ПС добавьте меня в чёрный список и не комментаруйте мои сообщения. Помниться я вам уже ранее это советовала.
vetka написав:Вы как-то перекрутили мои слова. Я не собираюсь никого лишать жизни и вообще даже мысленно этого никому не желаю. Я наоборот у оппонента интересовалась, пока он дискутирует про небеса, как реально выживать тем же безхатькам и не только? Или они мало кого тут в дискуссии волнуют?
Ваши предложения как действовать что бы спасти больше жизней, в т.ч. безхатченков?