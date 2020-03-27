Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19

vetka написав: Faceless написав: vetka написав: Faceless

Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!

Филантроп вы наш, благодетель и меценат, уверен, вы следуете своим словам по жизни, и отдаёте последнее бездомным и нищим, как же они бедные, им тяжело Филантроп вы наш, благодетель и меценат, уверен, вы следуете своим словам по жизни, и отдаёте последнее бездомным и нищим, как же они бедные, им тяжело

Я не ваш филантроп и далее по тексту. И отчитываться чем и кому я помогаю перед хамовитым эгоистом не собираюсь. Оргазмируйте с кем другим от своих шикарных умозаключений.

ПС добавьте меня в чёрный список и не комментаруйте мои сообщения. Помниться я вам уже ранее это советовала. Я не ваш филантроп и далее по тексту. И отчитываться чем и кому я помогаю перед хамовитым эгоистом не собираюсь. Оргазмируйте с кем другим от своих шикарных умозаключений.ПС добавьте меня в чёрный список и не комментаруйте мои сообщения. Помниться я вам уже ранее это советовала.

Я уж как нибудь сам решу, кого мне комментировать. Это же не я, а вы на оценку бОльших или меньших глобальных человеческих и экономических потерь вследствие введения/невведения карантинных мер насали вещать о "нищих, бездомных и инвалидах" (ссылку открыть нельзя). Вот это самое настоящее лицемерие, на самом деле, вместо аргументов выкладывать какие-то душещипательные истории и слезливые видео. И не надо тут об эгоизме. И в масштабах государства, и в мастабах семьи есть приоритеты важности проблем, и ни в том ни в том случае указанные категории не на первом месте, это не эгоизм, а здравый смысл. А для решения их проблем есть соответствующие госслужбы, которые содержатся с налогов, и немалых.