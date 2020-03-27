Я только сейчас вспомнил обложку журнала the economist на 2019 год.
там же три всадника апокалипсиса.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я только сейчас вспомнил обложку журнала the economist на 2019 год.
там же три всадника апокалипсиса.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:51
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Есть астрологический прогноз на этот вирус.
Он говорит, что в мае будет затишье/спад, некоторая вспышка летом, потом в декабре вторая волна. И все.
Есть еще маза, что после этой эпидемии будет новая эпидемия уже не легочных заболеваний, а сердечно-сосудистых заболеваний. Вроде бы связана с этим вирусом.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:56
Два дня лечения от COVID-19 обошлись одесситу в 25 тысяч гривен.
Чем-то усиленно лечат, выписывают какие-то дорогущие антибиотики. От вируса. Выкачка бабла?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:00
скорей всего ретровирусная терапия. Ходят слухи, что лекарства от СПИДа помогают при этом КОВИДе
а они дорогие.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я уж как нибудь сам решу, кого мне комментировать. Это же не я, а вы на оценку бОльших или меньших глобальных человеческих и экономических потерь вследствие введения/невведения карантинных мер насали вещать о "нищих, бездомных и инвалидах" (ссылку открыть нельзя). Вот это самое настоящее лицемерие, на самом деле, вместо аргументов выкладывать какие-то душещипательные истории и слезливые видео. И не надо тут об эгоизме. И в масштабах государства, и в мастабах семьи есть приоритеты важности проблем, и ни в том ни в том случае указанные категории не на первом месте, это не эгоизм, а здравый смысл. А для решения их проблем есть соответствующие госслужбы, которые содержатся с налогов, и немалых.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:29
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось до 310. Более чем на 100 в со вчерашнего вечера.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:35
сколько людей госпитализировано?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
＋42 процента прирост за сутки, вместо того чтобы жестко и под охраной закарантинить несколько сотен тысяч человек, и затратить миллионы, эти глупцы впустили эту орду коронавирусников внутрь страны, заразили скорее всего миллионы людей и положили экономику, потеряв миллиарды.
Как говорил Задорнов - Ну, не тупые ли ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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