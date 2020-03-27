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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 587588589590>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я только сейчас вспомнил обложку журнала the economist на 2019 год.
там же три всадника апокалипсиса.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:51

  Вкладчик1234 написав:У нас наверно будут АТБшные фуры, всё остальное - так же само :)

Зображення

о господи.
а как скрытие властями увязываеться с нагнетанием истерии на федеральных каналах?
посмотришь 60 минут у них теперь две темы: макороновирус и Украина.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Есть астрологический прогноз на этот вирус.
Он говорит, что в мае будет затишье/спад, некоторая вспышка летом, потом в декабре вторая волна. И все.
Есть еще маза, что после этой эпидемии будет новая эпидемия уже не легочных заболеваний, а сердечно-сосудистых заболеваний. Вроде бы связана с этим вирусом.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:56

Два дня лечения от COVID-19 обошлись одесситу в 25 тысяч гривен.
https://antikor.com.ua/articles/368562- ... ach_griven
Чем-то усиленно лечат, выписывают какие-то дорогущие антибиотики. От вируса. Выкачка бабла?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:00

  hxbbgaf написав:Два дня лечения от COVID-19 обошлись одесситу в 25 тысяч гривен.
https://antikor.com.ua/articles/368562- ... ach_griven
Чем-то усиленно лечат, выписывают какие-то дорогущие антибиотики. От вируса. Выкачка бабла?

скорей всего ретровирусная терапия. Ходят слухи, что лекарства от СПИДа помогают при этом КОВИДе
а они дорогие.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  Faceless написав:
vetka написав:Faceless
Ок, научусь, спасибо. Вы хоть моральный оргазм сейчас получили, что меня отчитали? Если так, то очень рада. Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!

Филантроп вы наш, благодетель и меценат, уверен, вы следуете своим словам по жизни, и отдаёте последнее бездомным и нищим, как же они бедные, им тяжело

Я не ваш филантроп и далее по тексту. И отчитываться чем и кому я помогаю перед хамовитым эгоистом не собираюсь. Оргазмируйте с кем другим от своих шикарных умозаключений.
ПС добавьте меня в чёрный список и не комментаруйте мои сообщения. Помниться я вам уже ранее это советовала.

Я уж как нибудь сам решу, кого мне комментировать. Это же не я, а вы на оценку бОльших или меньших глобальных человеческих и экономических потерь вследствие введения/невведения карантинных мер насали вещать о "нищих, бездомных и инвалидах" (ссылку открыть нельзя). Вот это самое настоящее лицемерие, на самом деле, вместо аргументов выкладывать какие-то душещипательные истории и слезливые видео. И не надо тут об эгоизме. И в масштабах государства, и в мастабах семьи есть приоритеты важности проблем, и ни в том ни в том случае указанные категории не на первом месте, это не эгоизм, а здравый смысл. А для решения их проблем есть соответствующие госслужбы, которые содержатся с налогов, и немалых.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:29

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось до 310. Более чем на 100 в со вчерашнего вечера.

https://t.me/stranaua/3524
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:35

  Вкладчик1234 написав:Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось до 310. Более чем на 100 в со вчерашнего вечера.

https://t.me/stranaua/3524

сколько людей госпитализировано?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось до 310. Более чем на 100 в со вчерашнего вечера.

https://t.me/stranaua/3524


＋42 процента прирост за сутки, вместо того чтобы жестко и под охраной закарантинить несколько сотен тысяч человек, и затратить миллионы, эти глупцы впустили эту орду коронавирусников внутрь страны, заразили скорее всего миллионы людей и положили экономику, потеряв миллиарды.
Как говорил Задорнов - Ну, не тупые ли ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:41

Libo
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