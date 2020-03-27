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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:42
dima_beleb написав:
какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?
вообще-то есть.
есть протоколы лечения по противовирусной, антицитокиновой и поддерживающей терапии.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:50
vetka написав: Shram написав:
Армагеддона конечно не случится.
Но вот в число смертей легко могут войти близкие люди, родственники, родители.
И что самое страшное уберечься от этого при украинской медицине почти невозможно.
Легко рассуждать о тысячах смертей пока это не коснётся лично вас.
У меня за последние 3 года умерло 5 родственников, 3-е от онкологии. Верите, готова ко всему.
А другие к такому не готовы и не хотят стать готовыми. Понимаете?
Или Вы хотите, шоб у всех было как у Вас? Так с этого легче и лучше не будет никому.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:51
unicdima написав: dima_beleb написав:
какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?
вообще-то есть.
есть протоколы лечения по противовирусной, антицитокиновой и поддерживающей терапии.
Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:57
Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
Смотрю молодежь у нас даже больше ходит в масках, чем пожилые. Похоже на своеобразный хайп, много интересных масок, даже дизайнерские есть, у девушек много красивых масочек, чувствуется подбирают как косметику, видел даже маски под сумочку или туфли, сумочка красненькая, и маска в тон красная.
да в масках, но это просто дизайн одежды. а сама она не приносит пользы
.
сегодня ляшко министр сказал, что за эти дни более 60% заболевших люди от 18 до 49 лет.
он подчеркнул, что старшее поколение более относится добросовестно к карантину.
Ця недо-"скотиняка" л. - ідіот, здається. За його дегенератською логікою маски не потрібні і медперсоналу, і депутанам, і китайцям (які їх всі викупили тут).
Ага, мийте руки, пересічні ... дб.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:58
у савика шустера на передачи депутаты от слуги народа сказали, что подготовлен законопроект о строгом карантине на 4 недели. все дома под ключь
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:58
dima_beleb написав: moldashavanin написав:
Бред полнейший .
Какое количество 80-ти летних у нас и в Италии??
где больше?
Недавно видел госстатовскую статистику за 2015 год (позже не нашел).
Людей в возрасте 75+ было 3.17 млн
Не так уж и мало.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:00
Ukrainian написав: unicdima написав: dima_beleb написав:
какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?
вообще-то есть.
есть протоколы лечения по противовирусной, антицитокиновой и поддерживающей терапии.
Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.
- В Италии разрешили лечить коронавирус лекарствами от малярии и СПИДа.
- В Израиль доставлены 900 000 таблеток Kaletra, который считают эффективным от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:02
centurionus написав: Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
Смотрю молодежь у нас даже больше ходит в масках, чем пожилые. Похоже на своеобразный хайп, много интересных масок, даже дизайнерские есть, у девушек много красивых масочек, чувствуется подбирают как косметику, видел даже маски под сумочку или туфли, сумочка красненькая, и маска в тон красная.
да в масках, но это просто дизайн одежды. а сама она не приносит пользы
.
сегодня ляшко министр сказал, что за эти дни более 60% заболевших люди от 18 до 49 лет.
он подчеркнул, что старшее поколение более относится добросовестно к карантину.
Ця недо-"скотиняка" л. - ідіот, здається. За його дегенератською логікою маски не потрібні і медперсоналу, і депутанам, і китайцям (які їх всі викупили тут).
Ага, мийте руки, пересічні ... дб.
я имел ввиду, что некоторые носят самодельные маски под стиль одежды. а от них нет пользы. надо носить не для красоты, а для защиты.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:04
unicdima написав: dima_beleb написав:
какие лекарства?
разве от вируса есть специфичное лекарство?
вообще-то есть.
есть протоколы лечения по противовирусной, антицитокиновой и поддерживающей терапии.
это именно для этого вируса или в загали?
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:06
freeze написав:
- В Италии разрешили лечить коронавирус лекарствами от малярии и СПИДа.
- В Израиль доставлены 900 000 таблеток Kaletra, который считают эффективным от коронавируса.
это все на авось. бессистемное лечение.
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