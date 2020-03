Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:57

Игорь Алексеевич написав: freeze написав: Смотрю молодежь у нас даже больше ходит в масках, чем пожилые. Похоже на своеобразный хайп, много интересных масок, даже дизайнерские есть, у девушек много красивых масочек, чувствуется подбирают как косметику, видел даже маски под сумочку или туфли, сумочка красненькая, и маска в тон красная. Смотрю молодежь у нас даже больше ходит в масках, чем пожилые. Похоже на своеобразный хайп, много интересных масок, даже дизайнерские есть, у девушек много красивых масочек, чувствуется подбирают как косметику, видел даже маски под сумочку или туфли, сумочка красненькая, и маска в тон красная.



да в масках, но это просто дизайн одежды. а сама она не приносит пользы .

сегодня ляшко министр сказал, что за эти дни более 60% заболевших люди от 18 до 49 лет.

он подчеркнул, что старшее поколение более относится добросовестно к карантину. да в масках, но это просто дизайн одежды. асегодня ляшко министр сказал, что за эти дни более 60% заболевших люди от 18 до 49 лет.он подчеркнул, что старшее поколение более относится добросовестно к карантину.

Ця недо-"скотиняка" л. - ідіот, здається. За його дегенератською логікою маски не потрібні і медперсоналу, і депутанам, і китайцям (які їх всі викупили тут).

Ага, мийте руки, пересічні ... дб. Ця недо-"скотиняка" л. - ідіот, здається. За його дегенератською логікою маски не потрібні і медперсоналу, і депутанам, і китайцям (які їх всі викупили тут).Ага, мийте руки, пересічні ... дб.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell