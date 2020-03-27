Вы то откуда знаете, что бессистемно, что системно. Академик не иначе ?
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы то откуда знаете, что бессистемно, что системно. Академик не иначе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:23
С нашими дурными очередями на спецтранспорт по утрам перезаразятся все работники стратегических предприятий между собой.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Самодельная ничем не хуже обычных дешевых, что их массово носят, будто вы их все проверили на плотность материала. У азиатов маски в ходу не первый год, и там давно наладили выпуск всяких красивых, пестрых, ярких и проч, это не значит, что они хуже скучных стандартных.
Кстати, всякие яркие я давно видел и у нас в клиниках
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:30
препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра.
Все оригинальное.
Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.
Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро.
Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает
Востаннє редагувалось Arien в Суб 28 бер, 2020 00:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:35
взагали, используют известные противовирусные препараты
на данный момент ввиду ограниченности доказательной базы по лечению короны идет использование препаратов в режиме off-label на основе международных экспертных рекомендаций. Китайцы в качестве основного режима применяли лопинавир+ритонавир в сочетании с арбидолом, хлорохинфосфат и препараты интерферона. Сейчас на стадии клинических испытаний умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хлопці та дівчата, досить вже цю тему обсмоктувати, йдіть краще завтра на прогулянку, поки ще є де гуляти- я до того, що вірус, страшний, але не страшніше тих, що вже були, а от земля, на котрій ми всі живемо, може вже незабаром втратити.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:37
еще раз у нас на 1 нормальный правильный аппарат будет 100 000 больных условно где-то условно, если точно то читайте первоисточник
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:42
Я так розумію, ви мій колега?
Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?
Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?
Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.
Карантин це вигадка.
При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:45
В Италии каждый день новый рекорд смертностей пятница почти тысяча; результат препаратов на лицо; без них было б в два раза больше
По штатам пятница больше 350 смертей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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