＋42 процента прирост за сутки, вместо того чтобы жестко и под охраной закарантинить несколько сотен тысяч человек, и затратить миллионы, эти глупцы впустили эту орду коронавирусников внутрь страны, заразили скорее всего миллионы людей и положили экономику, потеряв миллиарды. Как говорил Задорнов - Ну, не тупые ли ?
С нашими дурными очередями на спецтранспорт по утрам перезаразятся все работники стратегических предприятий между собой.
Игорь Алексеевич написав: да в масках, но это просто дизайн одежды. а сама она не приносит пользы. сегодня ляшко министр сказал, что за эти дни более 60% заболевших люди от 18 до 49 лет. он подчеркнул, что старшее поколение более относится добросовестно к карантину.
Ця недо-"скотиняка" л. - ідіот, здається. За його дегенератською логікою маски не потрібні і медперсоналу, і депутанам, і китайцям (які їх всі викупили тут). Ага, мийте руки, пересічні ... дб.
я имел ввиду, что некоторые носят самодельные маски под стиль одежды. а от них нет пользы. надо носить не для красоты, а для защиты.
Самодельная ничем не хуже обычных дешевых, что их массово носят, будто вы их все проверили на плотность материала. У азиатов маски в ходу не первый год, и там давно наладили выпуск всяких красивых, пестрых, ярких и проч, это не значит, что они хуже скучных стандартных. Кстати, всякие яркие я давно видел и у нас в клиниках
Ukrainian написав:Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.
препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра. Все оригинальное. Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.
Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро. Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает
Востаннє редагувалось Arien в Суб 28 бер, 2020 00:35, всього редагувалось 2 разів.
dima_beleb написав:это именно для этого вируса или в загали?
взагали, используют известные противовирусные препараты на данный момент ввиду ограниченности доказательной базы по лечению короны идет использование препаратов в режиме off-label на основе международных экспертных рекомендаций. Китайцы в качестве основного режима применяли лопинавир+ритонавир в сочетании с арбидолом, хлорохинфосфат и препараты интерферона. Сейчас на стадии клинических испытаний умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
Хлопці та дівчата, досить вже цю тему обсмоктувати, йдіть краще завтра на прогулянку, поки ще є де гуляти- я до того, що вірус, страшний, але не страшніше тих, що вже були, а от земля, на котрій ми всі живемо, може вже незабаром втратити.
antey1969 написав:Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого.
Я так розумію, ви мій колега? Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска? Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19? Якщо ви не вірусолог, то доповідаю. Карантин це вигадка. При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.
Ukrainian написав:Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.
препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра. Все оригинальное. Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.
Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро. Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает
В Италии каждый день новый рекорд смертностей пятница почти тысяча; результат препаратов на лицо; без них было б в два раза больше По штатам пятница больше 350 смертей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД