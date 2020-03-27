Додано: Суб 28 бер, 2020 00:30

Ukrainian написав: Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет. Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.

препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра.Все оригинальное.Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро.Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает