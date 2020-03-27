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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 589590591592>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

dima_beleb написав:
  freeze написав:- В Италии разрешили лечить коронавирус лекарствами от малярии и СПИДа.
- В Израиль доставлены 900 000 таблеток Kaletra, который считают эффективным от коронавируса.

это все на авось. бессистемное лечение.


Вы то откуда знаете, что бессистемно, что системно. Академик не иначе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:23

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось до 310. Более чем на 100 в со вчерашнего вечера.

https://t.me/stranaua/3524


＋42 процента прирост за сутки, вместо того чтобы жестко и под охраной закарантинить несколько сотен тысяч человек, и затратить миллионы, эти глупцы впустили эту орду коронавирусников внутрь страны, заразили скорее всего миллионы людей и положили экономику, потеряв миллиарды.
Как говорил Задорнов - Ну, не тупые ли ?

С нашими дурными очередями на спецтранспорт по утрам перезаразятся все работники стратегических предприятий между собой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Игорь Алексеевич написав:
  centurionus написав:
  Игорь Алексеевич написав:
да в масках, но это просто дизайн одежды. а сама она не приносит пользы.
сегодня ляшко министр сказал, что за эти дни более 60% заболевших люди от 18 до 49 лет.
он подчеркнул, что старшее поколение более относится добросовестно к карантину. :roll:

Ця недо-"скотиняка" л. - ідіот, здається. За його дегенератською логікою маски не потрібні і медперсоналу, і депутанам, і китайцям (які їх всі викупили тут).
Ага, мийте руки, пересічні ... дб. :evil:


я имел ввиду, что некоторые носят самодельные маски под стиль одежды. а от них нет пользы. надо носить не для красоты, а для защиты. :roll:

Самодельная ничем не хуже обычных дешевых, что их массово носят, будто вы их все проверили на плотность материала. У азиатов маски в ходу не первый год, и там давно наладили выпуск всяких красивых, пестрых, ярких и проч, это не значит, что они хуже скучных стандартных.
Кстати, всякие яркие я давно видел и у нас в клиниках
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:30

  Ukrainian написав:Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.

препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра.
Все оригинальное.
Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.

Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро.
Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает :(
Востаннє редагувалось Arien в Суб 28 бер, 2020 00:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:35

  dima_beleb написав:это именно для этого вируса или в загали?

взагали, используют известные противовирусные препараты
на данный момент ввиду ограниченности доказательной базы по лечению короны идет использование препаратов в режиме off-label на основе международных экспертных рекомендаций. Китайцы в качестве основного режима применяли лопинавир+ритонавир в сочетании с арбидолом, хлорохинфосфат и препараты интерферона. Сейчас на стадии клинических испытаний умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хлопці та дівчата, досить вже цю тему обсмоктувати, йдіть краще завтра на прогулянку, поки ще є де гуляти- я до того, що вірус, страшний, але не страшніше тих, що вже були, а от земля, на котрій ми всі живемо, може вже незабаром втратити.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:37

  Игорь Алексеевич написав:
  dima_beleb написав:учитывая, что средняя продолжительность жизни в Украине меньше ,чем в Европе - то количество потенциальных жертв тоже будет меньше.


в той же италии на один аппарат искуств. дыхания 3 пациента, то у нас 10.
а без него не как не выйти с больнички.
поэтому у нас может быть и др.статистика с др. возрастом лыжников.((

еще раз у нас на 1 нормальный правильный аппарат будет 100 000 больных условно где-то условно, если точно то читайте первоисточник https://censor.net.ua/resonance/3180745 ... estezologa
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:42

  antey1969 написав:Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого.

Я так розумію, ви мій колега?
Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?
Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?
Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.
Карантин це вигадка.
При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:45

  Arien написав:
  Ukrainian написав:Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.

препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра.
Все оригинальное.
Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.

Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро.
Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает :(

В Италии каждый день новый рекорд смертностей пятница почти тысяча; результат препаратов на лицо; без них было б в два раза больше
По штатам пятница больше 350 смертей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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