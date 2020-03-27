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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 589590591592 Додано: Суб 28 бер, 2020 00:48 ruvex написав: vetka написав: Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!

Думать надо не только о своей шкуре, пока это не научитесь делать, Природа дальше будет ещё жёстче учить. Эгоизм во всей красе!

Просто самые умные/бессмертные полагают, что способны в абсолюте современной жизни справиться в одиночку. Этот процесс планомерно культивируется уже не одно десятилетие. Чем дальше остается точка невозврата, тем быстрее разрушается устойчивое для многих положение вещей в мире. Но многие настойчиво продолжают смеяться над сдохшей коровой соседа.



п.с. Не считаться с остальными, если нет надобности задуматься над прочитанным самому, такой же эгоизм. Просто самые умные/бессмертные полагают, что способны в абсолюте современной жизни справиться в одиночку. Этот процесс планомерно культивируется уже не одно десятилетие. Чем дальше остается точка невозврата, тем быстрее разрушается устойчивое для многих положение вещей в мире. Но многие настойчиво продолжают смеяться над сдохшей коровой соседа.п.с. Не считаться с остальными, если нет надобности задуматься над прочитанным самому, такой же эгоизм.

Ви лікар?

Вірусолог чи епідеміолог?

Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію.

Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт. Ви лікар?Вірусолог чи епідеміолог?Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію.Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт. Trast Повідомлень: 263 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 00:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире

а тогочасний уряд забезпечив безоплатно, щоденно, в повному обсязі необхідні ліки для всіх реанімаційних хворих, добова вартість яких відповідала приблизно місячній заробітній платі лікаря. Однак, попри, як нам здалося, щире бажання влади допомогти, фінальні результати були сумними: коли у США відсоток померлих реанімаційних хворих становив - 17%, у Мексиці - 50%, то у нас - померли майже всі. Точні дані широкому загалу лікарів невідомі і сьогодні, бо хвалитися, напевно, було нічим, а те, що знають анестезіологи, то знають хіба що один від одного та від колег з інших регіонів...

... Україні реанімації почали масово відкриватися на зламі 70-80рр. минулого століття. В Європі ж перші з’явилися ще в 30-х роках. Європейські з самого початку були націлені за рахунок спеціально розробленого обладнання і відповідних йому технологій, а також спеціально навчених кадрів врятувати життя тих хворих, які б швидше за все в інших відділеннях померли. І зрозуміло було, що це дуже не дешево. Аж через декілька десятиліть новостворені українські реанімації маючи ту ж мету, але й маючи більше, ніж скромне фінансування, а також погане розуміння кожною черговою владою що це таке "реанімація", а звідси й неправильну організаційну структуру (а звідки їй було бути правильною, коли чужий досвід нам був у кращому випадку маловідомий, а про існування такої галузі медицини, як інтенсивна терапія, яку тепер у медичних університетах викладають аж цілий рік, тоді ніхто і не здогадувався), - все це зрештою призвело до того, що завдання, які сьогодні рутинно з кращими чи гіршими показниками вирішуються в реанімаціях розвинутих країн, - є для нас непосильними. В перекладі на зрозумілу мову, – ті дуже тяжкі хворі, які в них виживають, в нас шансів вижити майже не мають.

.... Не менш важливою, а, напевно і більш важливою стороною питання повинна була бути тоді відповідна часові, сучасна, модерна вентиляція легень, а не застаріла, допотопна, яку ми змушені були проводити. Сучасна – це якісна, я б навіть сказав "smart" вентиляція легень, яка могла би врятувати тоді хоч частину наших хворих (а в США і врятувала!). Могла б, якби була. Але не було.



На відміну від експертів у цій справі, тобто анестезіологів, у розумінні пересічних громадян, влади та на превеликий жаль значної більшості лікарів інших спеціальностей, особливо старшого віку, а також різного рівня керівників різних медичних установ та закладів, - для успішного лікування критично важкого реанімаційного хворого, наприклад хворого на коронавірус, досить підключити до дихального апарату (все одно якого, важливо лише, щоб був справний) та дати побільше кисню і бажано свіжішого, та ще й ліків і, як, співається у відомій пісні, "все буде добре у кожного з нас". А, на жаль, не буде. І, на жаль, не було. Причина проста, і вона на поверхні: щоб правильно підібрати параметри вентиляції легень конкретного пацієнта з тяжким, смертельно небезпечним пошкодженням легень потрібний не анестезіолог, не багато кисню, а лікар зовсім іншої спеціальності, який у світі називається "респіраторний терапевт". Річ не тільки в натисканні правильних комбінацій кнопок на апараті, - це може зробити не лише анестезіолог, але й інтерн першого року навчання, а в підборі на основі перманентних артеріальних газових аналізів крові такої дихальної суміші, такого лагідного чи не дуже лагідного тиску на легеневі поля з відповідною за потреби експозицією в різних фазах дихального циклу, щоб, не завдавши шкоди легеням, добитися потрапляння максимально можливої кількості кисню в кров і тим збільшити шанси на виживання. Але це не є легкою та простою справою. Підбір параметрів вентиляції для одного пацієнта може тривати навіть годинами і в кінці-кінців бути безуспішним, а деколи навіть і небезпечним для пацієнта. Це повиненні робити спеціалісти, яких в Україні нема , не було і в світлі медичної реформи, на жаль, навіть не передбачаються. В Канаді мені довелося спостерігати за роботою респіраторних терапевтів ще 25 років назад, а чи були вони 30, 40 років тому – мені невідомо. Але я б не дуже здивувався, якщо б вони були і тоді. Стає цікаво, а чому у нас їх нема і тепер?



Причин може бути кілька. Наші лікарі навіть високої кваліфікації з інших медичних спеціальностей в кращому випадку дуже туманно собі уявляють, що це таке - респіраторний терапевт, а пересічні лікарі про це навіть ніколи й не чули, бо їх в ті давні часи ще в радянських медичних інститутах ніхто цього не навчав. Інша, друга причина – бо це досить дорого. Мати лише підготовленого спеціаліста мало. Це навіть не пів справи. Треба ще мати сучасний газовий аналізатор крові (зрозуміло, що закордонного виробництва), який, визначаючи концентрації кисню та інших компонентів крові далеко краще, ніж навіть десять академіків оцінює, веде, контролює та дає можливість за потреби негайно скоригувати параметри вентиляції. Без корекції газового складу крові ( коли нема газоаналізатора), перебуваючи на апаратному диханні, хворий у стані критично підвищеної через тяжку дихальну недостатність кислотності всіх органів та систем стає просто повністю нечутливим до будь-якого лікування. І якщо хворого не вдається вивести з цього катастрофічного стану, то години його стають поліченими незалежно від того, хто б не лікував, де б не лікував і чим би не лікував. До речі: в рік каліфорнійського грипу - це 2009 р., на всю Івано-Франківську область було аж жодного газоаналізатора , хоча ті лікарні, які б проявляли зацікавленість без особливих проблем ще на початку 80-х років минулого століття могли б їх придбати. Але ті, від кого це залежало в ті часи, зовсім не розуміли, що це і для чого це. Однак, крім газоаналізаторів та відповідних фахівців потрібні ще й особливого типу дихальні апарати, які, крім замісної дихальної функції, яку мають всі апарати, повинні мати ще й елементи лікувальної функції. Україна таких виробляти не може, а ті, що придбані за кордоном, становлять незначну квоту, можливо, достатню для рутинної щоденної роботи, але їх явно недостатньо для лікування nCoV при масовому, як у 2009 р. поступленні хворих. За можливого масового поступлення пацієнтів у реанімації вимальовується ще одна дуже серйозна проблема: не потрібно мати медичну освіту, щоб зрозуміти, що коли наша реанімаційна медична сестра виконувала призначення лікаря, надаючи допомогу 3-4-5-м важким хворим, як було в 2009р., то в розвинутих країнах цю ж роботу виконували відповідно 3-4-5 сестер, а не одна. А якщо це будуть дуже важкі хворі – то в цих країнах може бути виділено навіть 2 сестри на одного хворого. Не цілком етичне питання: чи зможе наша одна реанімаційна сестра навіть найкраща, за зарплату в 100 разів меншу, як у сестри США (дані достовірні) якісно виконати ту роботу, яку у США виконують 5 сестер? І ще одне питання не дуже до теми, але дуже наболіле: ризикуючи своїм здоров’ям та навіть життям, як у 2009 р. – вона буде виконувати свою тяжку, небезпечну, напружену, брудну, абсолютно невдячну, але РОБОТУ, чи буде, як тепер це модно говорити - "НАДАВАТИ ПОСЛУГИ"? Якщо суспільство і надалі буде розглядати роботу сестер та інших медпрацівників, як "послуги"- щось таке непомітне, маленьке, дрібненьке, простеньке, дешевеньке, - то й результат буде простенький, дешевенький та маленький, як у 2009 році. Источник: https://censor.net.ua/r3180745 Приблизно так собі ми і думали тоді, ще в 2009 році. Але не так сталося тоді, як гадалося. Через крайню важкість загального стану хворі дуже швидко переводилися з самостійного маскового дихання киснем на штучне апаратне кисневе дихання і через пів доби, добу, дві, три - помирали. Слід зауважити, що кожен з них лікувався згідно з протоколом, який був розроблений найкращими українськими спеціалістами,Точні дані широкому загалу лікарів невідомі і сьогодні, бо хвалитися, напевно, було нічим, а те, що знають анестезіологи, то знають хіба що один від одного та від колег з інших регіонів...... Україні реанімації почали масово відкриватися на зламі 70-80рр. минулого століття. В Європі ж перші з’явилися ще в 30-х роках. Європейські з самого початку були націлені за рахунок спеціально розробленого обладнання і відповідних йому технологій, а також спеціально навчених кадрів врятувати життя тих хворих, які б швидше за все в інших відділеннях померли. І зрозуміло було, що це дуже не дешево. Аж через декілька десятиліть новостворені українські реанімації маючи ту ж мету, але й маючи більше, ніж скромне фінансування, а також погане розуміння кожною черговою владою що це таке "реанімація", а звідси й неправильну організаційну структуру (а звідки їй було бути правильною, коли чужий досвід нам був у кращому випадку маловідомий, а про існування такої галузі медицини, як інтенсивна терапія, яку тепер у медичних університетах викладають аж цілий рік, тоді ніхто і не здогадувався), - все це зрештою призвело до того, що завдання, які сьогодні рутинно з кращими чи гіршими показниками вирішуються в реанімаціях розвинутих країн, - є для нас непосильними. В перекладі на зрозумілу мову, –.... Не менш важливою, а, напевно і більш важливою стороною питання повинна була бути тоді відповідна часові, сучасна, модерна вентиляція легень, а не застаріла, допотопна, яку ми змушені були проводити. Сучасна – це якісна, я б навіть сказав "smart" вентиляція легень, яка могла би врятувати тоді хоч частину наших хворих (а в США і врятувала!). Могла б, якби була. Але не було.На відміну від експертів у цій справі, тобто анестезіологів, у розумінні пересічних громадян, влади та на превеликий жаль значної більшості лікарів інших спеціальностей, особливо старшого віку, а також різного рівня керівників різних медичних установ та закладів, - для успішного лікування критично важкого реанімаційного хворого,Причина проста, і вона на поверхні:, не було і в світлі медичної реформи, на жаль, навіть не передбачаються. В Канаді мені довелося спостерігати за роботою респіраторних терапевтів ще 25 років назад, а чи були вони 30, 40 років тому – мені невідомо. Але я б не дуже здивувався, якщо б вони були і тоді. Стає цікаво, а чому у нас їх нема і тепер?Причин може бути кілька.Це навіть не пів справи.І якщо хворого не вдається вивести з цього катастрофічного стану, то години його стають поліченими незалежно від того, хто б не лікував, де б не лікував і чим би не лікував. До речі:, хоча ті лікарні, які б проявляли зацікавленість без особливих проблем ще на початку 80-х років минулого століття могли б їх придбати. Але ті, від кого це залежало в ті часи, зовсім не розуміли, що це і для чого це. Однак, крім газоаналізаторів та відповідних фахівців потрібні ще й особливого типу дихальні апарати, які, крім замісної дихальної функції, яку мають всі апарати, повинні мати ще й елементи лікувальної функції. Україна таких виробляти не може, а ті, що придбані за кордоном, становлять незначну квоту, можливо, достатню для рутинної щоденної роботи, але їх явно недостатньо для лікування nCoV при масовому, як у 2009 р. поступленні хворих. За можливого масового поступлення пацієнтів у реанімації вимальовується ще одна дуже серйозна проблема: не потрібно мати медичну освіту, щоб зрозуміти, що коли наша реанімаційна медична сестра виконувала призначення лікаря, надаючи допомогу 3-4-5-м важким хворим, як було в 2009р., то в розвинутих країнах цю ж роботу виконували відповідно 3-4-5 сестер, а не одна. А якщо це будуть дуже важкі хворі – то в цих країнах може бути виділено навіть 2 сестри на одного хворого. Не цілком етичне питання:І ще одне питання не дуже до теми, але дуже наболіле: ризикуючи своїм здоров’ям та навіть життям, як у 2009 р. – вона буде виконувати свою тяжку, небезпечну, напружену, брудну, абсолютно невдячну, але РОБОТУ, чи буде, як тепер це модно говорити - "НАДАВАТИ ПОСЛУГИ"? Якщо суспільство і надалі буде розглядати роботу сестер та інших медпрацівників, як "послуги"- щось таке непомітне, маленьке, дрібненьке, простеньке, дешевеньке, - то й результат буде простенький, дешевенький та маленький, як у 2009 році. Источник:

прочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ процитирую все-таки почитайте дабы перестать обращать внимание на аппараты ИВЛпрочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s yama Повідомлень: 2121 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4026 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 00:55 Trast написав: Я так розумію, ви мій колега?

Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?

Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?

Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.

Карантин це вигадка.

При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію. Я так розумію, ви мій колега?Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.Карантин це вигадка.При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.

У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?

Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня. У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня. unicdima

Повідомлень: 100 З нами з: 10.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 00:55 Trast написав: Хлопці та дівчата, досить вже цю тему обсмоктувати, йдіть краще завтра на прогулянку, поки ще є де гуляти- я до того, що вірус, страшний, але не страшніше тих, що вже були, а от земля, на котрій ми всі живемо, може вже незабаром втратити. Хлопці та дівчата, досить вже цю тему обсмоктувати, йдіть краще завтра на прогулянку, поки ще є де гуляти- я до того, що вірус, страшний, але не страшніше тих, що вже були, а от земля, на котрій ми всі живемо, може вже незабаром втратити.

Она нам и так не принадлежит.

Даже 2кв.м. для захоронения без "подмазки" не получаются. А Вы говорите для жизни Она нам и так не принадлежит.Даже 2кв.м. для захоронения без "подмазки" не получаются. А Вы говорите для жизни Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10952 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6665 раз. Подякували: 2949 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:01 Trast написав: Ви лікар?

Вірусолог чи епідеміолог? Ви лікар?Вірусолог чи епідеміолог?

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Повідомлень: 9345 З нами з: 03.11.08 Подякував: 702 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:02 Trast написав: antey1969 написав: Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого. Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого.

Я так розумію, ви мій колега?

Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?

Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?

Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.

Карантин це вигадка.

При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію. Я так розумію, ви мій колега?Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.Карантин це вигадка.При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.

Маска чем-то вредит? Нет.

Носящий ее зараженный меньше распространяет вирус? Да.

О карантине я сейчас рассуждать не буду. Еще не известно, что будет хуже, вводить его или нет. Но выбора у нас все равно нет, делаем все по согласованию с Западом.

Впрочем, у нас сейчас не карантин, а фикция. Маска чем-то вредит? Нет.Носящий ее зараженный меньше распространяет вирус? Да.О карантине я сейчас рассуждать не буду. Еще не известно, что будет хуже, вводить его или нет. Но выбора у нас все равно нет, делаем все по согласованию с Западом.Впрочем, у нас сейчас не карантин, а фикция. antey1969 1

Повідомлень: 9437 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1089 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого. В ряд магазинов уже не пускают без масок, на Новую почту тоже В ряд магазинов уже не пускают без масок, на Новую почту тоже Faceless

Модератор Повідомлень: 26670 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1144 раз. Подякували: 6341 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:12 unicdima написав: Trast написав: Я так розумію, ви мій колега?

Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?

Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?

Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.

Карантин це вигадка.

При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію. Я так розумію, ви мій колега?Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.Карантин це вигадка.При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.

У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?

Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня. У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня.

Є. Є. Trast Повідомлень: 263 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:14 Faceless написав: antey1969 написав: Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого. В ряд магазинов уже не пускают без масок, на Новую почту тоже В ряд магазинов уже не пускают без масок, на Новую почту тоже

Знаю места, куда пару дней назад без маски не пускали и ограничивали количество покупателей в зале. Сейчас расслабились, без контроля заработал человеческий фактор, да и руководство макетов посчитало, что низкое количество посетителей в торговом зале в разы сокращает выручку. Знаю места, куда пару дней назад без маски не пускали и ограничивали количество покупателей в зале. Сейчас расслабились, без контроля заработал человеческий фактор, да и руководство макетов посчитало, что низкое количество посетителей в торговом зале в разы сокращает выручку. antey1969 1

Повідомлень: 9437 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1089 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 589590591592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6878 1533092

ЛОБ П'ят 27 бер, 2020 23:53