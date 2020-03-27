Додано: Суб 28 бер, 2020 01:35

2XL написав: 80% 80%

Следует ли мне носить маску, чтобы защитить себя?



Вам следует носить маску только в том случае, если у вас есть симптомы COVID‑19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен COVID‑19. Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ призывает всех к бережливому использованию.



ВОЗ выступает за рациональное применение медицинских масок, позволяющее избежать расходования ценных ресурсов, а также неправильного использования масок (см. Рекомендации по применению масок).



К числу наиболее эффективных мер защиты собственного здоровья и здоровья окружающих от COVID‑19 относится частое мытье рук, прикрывание носа и рта сгибом локтя или салфеткой при кашле, а также поддержание дистанции не менее 1 метра с людьми, которые кашляют или чихают. Более подробные сведения представлены в разделе об основных мерах предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.

смотрите, вот офсайт ВОЗ:Как я понимаю, вирус цепляется за любые слизистые или участки кожи, поэтому процент примерно равен соотношению площади лица, прикрываемой маской, ко всей остальной поверхности, и от этого можно брать 0,8. И то, подходит ли к нему общая статистика - тоже неясно.Они ж там, в ВОЗ, не совсем идиоты.Но если исходить из обратных соображений, что носителей в молодом возрасте в инкуб. периоде никак не выявить, и защищаться нужно от них, то хоть такая польза от масок есть.