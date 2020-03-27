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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 591592593594595>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:18

  antey1969 написав:
  Trast написав:
  antey1969 написав:Был сегодня в Сильпо и в АТБ, процентов 15 до сих пор без масок по магазинам шастают. Контроля над этим никакого.

Я так розумію, ви мій колега?
Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?
Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?
Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.
Карантин це вигадка.
При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.

Маска чем-то вредит? Нет.
Носящий ее зараженный меньше распространяет вирус? Да.
О карантине я сейчас рассуждать не буду. Еще не известно, что будет хуже, вводить его или нет. Но выбора у нас все равно нет, делаем все по согласованию с Западом.
Впрочем, у нас сейчас не карантин, а фикция.

Так, маска шкодить і дуже сильно.
По-перше її ніхто не викидує через 20 хвилин використання і вона вже починає шкодити її власнику.
По-друге, той хто її носить в випадку захисту від короновірусу,або незараження їнших, перетворюється в Мауглі, тобто сам стає відчиненний для всіх бактерій і вірусов.
Для чого хірург надягає маску?
Щоб бактерії з його роту не бризнули в відкриту операційну рану.
Але чи захищенний сам хірург?
Маска це не більше, ніж чехол для телефону.
Востаннє редагувалось Trast в Суб 28 бер, 2020 01:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:18

  unicdima написав:
  Trast написав:
  unicdima написав:У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?
Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня. :D

Є.

Що є? :D
конкретно

Не придирайтесь, реальных вирусологов у нас в стране кот наплакал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Arien написав:
  Ukrainian написав:Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.

препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра.
Все оригинальное.
Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.

Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро.
Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает :(
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:24

Trast
Не передергивайте, 20 минут это вообще неизвестно из какой оперы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Trast написав:Так, маска шкодить і дуже сильно.

Китайцам эти сказки расскажите
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:29

  antey1969 написав:Не придирайтесь, реальных вирусологов у нас в стране кот наплакал.

так цікаво, може знайшов би однокурсника по біофаку :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:29

  antey1969 написав:Trast
Не передергивайте, 20 минут это вообще неизвестно из какой оперы.

20 хвилин,це час, коли бактерії з вашого роту стають шкідливими для вас, бо маска не дала ім вести звичайний газообмін, за цей час іх концентрація перевищує звичайну для вас норму і стає патогенною саме для вас.
Востаннє редагувалось Trast в Суб 28 бер, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:31

  dima_beleb написав:Я только сейчас вспомнил обложку журнала the economist на 2019 год.
там же три всадника апокалипсиса.

Их четыре. И на обложке и по реальному количеству. Первый- чума или мор.
П.С. Там еще есть панголин, панда и еще очень много отсылок и пасхалок.И это просто совпадение...Но как говорил Великий Мастер Угвэй - "Случайности не случайны" (с)
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:35

  2XL написав:80%


смотрите, вот офсайт ВОЗ:
https://www.who.int/ru/emergencies/dise ... onaviruses

Следует ли мне носить маску, чтобы защитить себя?

Вам следует носить маску только в том случае, если у вас есть симптомы COVID‑19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен COVID‑19. Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ призывает всех к бережливому использованию.

ВОЗ выступает за рациональное применение медицинских масок, позволяющее избежать расходования ценных ресурсов, а также неправильного использования масок (см. Рекомендации по применению масок).

К числу наиболее эффективных мер защиты собственного здоровья и здоровья окружающих от COVID‑19 относится частое мытье рук, прикрывание носа и рта сгибом локтя или салфеткой при кашле, а также поддержание дистанции не менее 1 метра с людьми, которые кашляют или чихают. Более подробные сведения представлены в разделе об основных мерах предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.


Как я понимаю, вирус цепляется за любые слизистые или участки кожи, поэтому процент примерно равен соотношению площади лица, прикрываемой маской, ко всей остальной поверхности, и от этого можно брать 0,8. И то, подходит ли к нему общая статистика - тоже неясно.

Они ж там, в ВОЗ, не совсем идиоты.

Но если исходить из обратных соображений, что носителей в молодом возрасте в инкуб. периоде никак не выявить, и защищаться нужно от них, то хоть такая польза от масок есть.
Востаннє редагувалось Arien в Суб 28 бер, 2020 01:37, всього редагувалось 2 разів.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Китайцы в свое время доступно разжевали необходимость даже неполной защиты.
Больной заражает в среднем трех здоровых за время Х.
К примеру дистанция даст уменьшить эту цифру на 30%, маски снизят еще на 20%, остановка общественного транспорта даст еще минус 30% к распространениб... Каждое следующее мероприятие добавит свои проценты и эпидемия удастся рано или поздно остановить. Выздоровевших будет просто становиться больше, чем заразившихся.
antey1969
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