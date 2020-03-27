Ukrainian написав:Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.
препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра. Все оригинальное. Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.
Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро. Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает
80%
Це все для тих, хто не розуміє нічого. Людина це індівідуальність, що підійшло одному не підійде їншому, віруси не лікуються ні як. Можна б було давати плацебо-фiз.розчин і комусь би він допомагав. Але все це туфта. Є тільки одне, що може створити супротив вірусу це імунітет, і він тренується, як раз не Карантином. Тому немовля і тягне все в свій рот, що так воно знайомиться з цим світом, у тому числі з бактеріями і вірусами. Якби немовля носило маску чи б цого тримали на карантині перший рік його диття, то воно б не вижило. Вірус мре, тільки тоді, коли на нього є імунітет вже в суспільстві, що не можливо зробити при карантіні.
Trast написав:....... Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска? Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19? Якщо ви не вірусолог, то доповідаю. Карантин це вигадка. При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.
А можно не голые утверждения, а хоть какое хилое обоснование?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Trast написав:...... Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію. Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт.
Тот же вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Arien написав:Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.
Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки? Это врядли. А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?! Открою секрет. Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали. Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.
Arien написав:Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.
Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки? Это врядли. А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?! Открою секрет. Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали. Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.
ЗЫ Страна Х. не Украина.
Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Trast написав:...... Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію. Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт.
Тот же вопрос.
Вище відповів. Але доповню. Вірус це не те, що прийшло і пішло собі, коли вирішать карантин скасувати у світі, такого не буде. Вірус залишається жити на Планеті назавжди і от що буде з тими, хто не перехворів і ходив в масці? Він залишається абсолютно не захищенний, цого імунітет залишається і через 3 місяця і через півроку не спроможнім зустрітися з цим вірусом, бо вірус постійно змінюється в мутаціях і хто знає, як той людині було б краще, зустрітися з ним зараз, чи коли знімуть карантин. Повторюю вірус залишається назавжди на цій Планеті.
yama написав:..... прочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ
Не знаю, сколько у нас сегодня нужных специалистов. Но даже если они есть, то при отсутствии аппаратов ИВЛ никакой самый крутой спец ничего не сделает. Так что аппараты всё же нужны.
Не слушайте эти сказки про специалистов. Аппарат элементарно включает и настраивает на нужный режим не только врач, а и медсестра. Пульт управления не сложнее пульта микроволновки. Может для новых видов аппаратов потребуется часовой тренинг для персонала. Основной принцип их работы остался прежним. ЗЫ Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ от ведущих американских корпораций и готовы поделиться ими с нуждающимися странами.
moldashavanin написав:Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо . а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии .
Эпидемия - это пожар: прошляпишь возгорание - сгорит и сарай, и хата.
Когда наступит "плохо", делать что-либо уже будет поздно: и без того хлипкая система здравоохранения просто ляжет, а врачи сами станут пациентами с короной (СИЗ в полной мере в наших больницах не предвидится, как я понимаю).
Поэтому смотрим на Италию, Испанию и помножаем сложность их ситуации на нашу нищету.