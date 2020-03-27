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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 592593594595> Додано: Суб 28 бер, 2020 01:44 2XL написав: Arien написав: Ukrainian написав: Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет. Это все симптоматическая терапия; специфической от этого вируса ещё нет.

препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра.

Все оригинальное.

Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.



Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро.

Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает препараты, к-рые дали результаты по Италии: Плаквенил, Азитромицин , Тоцилизумаб, Калетра.Все оригинальное.Ну и дело не стоИт на месте, добавляются новые.Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Навряд ли кто-то с собой носит запас свежих. Лучше работает маска с пропиткой, но надышаться антисептиком - то еще удовольствие, а на эфирные масла у многих аллергия, да и испаряются они быстро.Хорошо бы хоть дистанцию выдерживать друг от друга, но это, как правило, никто не соблюдает 80% 80%

Це все для тих, хто не розуміє нічого.

Людина це індівідуальність, що підійшло одному не підійде їншому, віруси не лікуються ні як.

Можна б було давати плацебо-фiз.розчин і комусь би він допомагав.

Але все це туфта.

Є тільки одне, що може створити супротив вірусу це імунітет, і він тренується, як раз не Карантином.

Тому немовля і тягне все в свій рот, що так воно знайомиться з цим світом, у тому числі з бактеріями і вірусами.

Якби немовля носило маску чи б цого тримали на карантині перший рік його диття, то воно б не вижило.

Вірус мре, тільки тоді, коли на нього є імунітет вже в суспільстві, що не можливо зробити при карантіні. Це все для тих, хто не розуміє нічого.Людина це індівідуальність, що підійшло одному не підійде їншому, віруси не лікуються ні як.Можна б було давати плацебо-фiз.розчин і комусь би він допомагав.Але все це туфта.Є тільки одне, що може створити супротив вірусу це імунітет, і він тренується, як раз не Карантином.Тому немовля і тягне все в свій рот, що так воно знайомиться з цим світом, у тому числі з бактеріями і вірусами.Якби немовля носило маску чи б цого тримали на карантині перший рік його диття, то воно б не вижило.Вірус мре, тільки тоді, коли на нього є імунітет вже в суспільстві, що не можливо зробити при карантіні. Trast Повідомлень: 270 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:44 Trast написав: .......

Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?

Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?

Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.

Карантин це вигадка.

При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію. .......Тоді скажіть, а навіщо потрібна маска?Ні, я розумію особисто навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в випадку коронавірусу 19?Якщо ви не вірусолог, то доповідаю.Карантин це вигадка.При цих вірусах, він не потрібен і несе протилежну дію.

А можно не голые утверждения, а хоть какое хилое обоснование? А можно не голые утверждения, а хоть какое хилое обоснование? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4352 раз. Подякували: 4052 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:46 Trast написав: ......

Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію.

Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт. ......Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію.Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт.

Тот же вопрос. Тот же вопрос. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4352 раз. Подякували: 4052 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:48



Характерно: 3 из 5 главных отрицателей и противников карантина уже потеряли большинство/всех своих близких. Вначале казалось это просто тупость, но это еще хуже.

Омерзительно.



Вопрос к адекватным, на кой вы им чтото рассказываете доказывете?





И это, маски очень, очень вредны. Бегом мыть руки.









Тот всё полностью про средства защиты дыхательных путей, но надо уметь читать больше 2х предложений, чего явно многие не умеют.

https://mobile.twitter.com/Pasichnik84/ ... 8198976512



Finally, тут и двухсложные справиться должны:

https://mobile.twitter.com/4_the_masses ... 7041585154 Внес нескольких в игнор лист и ветку хоть както смотреть без боли возможно.Характерно: 3 из 5 главных отрицателей и противников карантина уже потеряли большинство/всех своих близких. Вначале казалось это просто тупость, но это еще хуже.Омерзительно.Вопрос к адекватным, на кой вы им чтото рассказываете доказывете?И это, маски очень, очень вредны. Бегом мыть руки.Тот всё полностью про средства защиты дыхательных путей, но надо уметь читать больше 2х предложений, чего явно многие не умеют.Finally, тут и двухсложные справиться должны: Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 28 бер, 2020 01:53, всього редагувалось 1 раз. Ut sementem feceris, ita et metes

RES PUBLICA Corpocrator

Повідомлень: 1093 З нами з: 06.01.15 Подякував: 196 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:50 yama написав: .....

прочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ .....прочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ

Не знаю, сколько у нас сегодня нужных специалистов.

Но даже если они есть, то при отсутствии аппаратов ИВЛ никакой самый крутой спец ничего не сделает.

Так что аппараты всё же нужны. Не знаю, сколько у наснужных специалистов.Но даже если они есть, то при отсутствии аппаратов ИВЛ никакой самый крутой спец ничего не сделает.Так что аппараты всё же нужны. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4352 раз. Подякували: 4052 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:52 Arien написав: Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.



Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?

Это врядли.

А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!

Открою секрет.

Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.

Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.



ЗЫ Страна Х. не Украина.



Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?Это врядли.А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!Открою секрет.Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.ЗЫ Страна Х. не Украина. Libo 2

Повідомлень: 7984 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 01:59 Libo написав: Arien написав: Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.



Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?

Это врядли.

А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!

Открою секрет.

Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.

Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.



ЗЫ Страна Х. не Украина.



Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?Это врядли.А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!Открою секрет.Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.ЗЫ Страна Х. не Украина.

Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ? Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8591 З нами з: 18.06.08 Подякував: 15 раз. Подякували: 614 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 02:00 ЛАД написав: Trast написав: ......

Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію.

Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт. ......Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію.Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт.

Тот же вопрос. Тот же вопрос.

Вище відповів.

Але доповню.

Вірус це не те, що прийшло і пішло собі, коли вирішать карантин скасувати у світі, такого не буде.

Вірус залишається жити на Планеті назавжди і от що буде з тими, хто не перехворів і ходив в масці?

Він залишається абсолютно не захищенний, цого імунітет залишається і через 3 місяця і через півроку не спроможнім зустрітися з цим вірусом, бо вірус постійно змінюється в мутаціях і хто знає, як той людині було б краще, зустрітися з ним зараз, чи коли знімуть карантин.

Повторюю вірус залишається назавжди на цій Планеті. Вище відповів.Але доповню.Вірус це не те, що прийшло і пішло собі, коли вирішать карантин скасувати у світі, такого не буде.Вірус залишається жити на Планеті назавжди і от що буде з тими, хто не перехворів і ходив в масці?Він залишається абсолютно не захищенний, цого імунітет залишається і через 3 місяця і через півроку не спроможнім зустрітися з цим вірусом, бо вірус постійно змінюється в мутаціях і хто знає, як той людині було б краще, зустрітися з ним зараз, чи коли знімуть карантин.Повторюю вірус залишається назавжди на цій Планеті. Trast Повідомлень: 270 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 02:01 ЛАД написав: yama написав: .....

прочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ .....прочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ

Не знаю, сколько у нас сегодня нужных специалистов.

Но даже если они есть, то при отсутствии аппаратов ИВЛ никакой самый крутой спец ничего не сделает.

Так что аппараты всё же нужны. Не знаю, сколько у наснужных специалистов.Но даже если они есть, то при отсутствии аппаратов ИВЛ никакой самый крутой спец ничего не сделает.Так что аппараты всё же нужны.



Не слушайте эти сказки про специалистов. Аппарат элементарно включает и настраивает на нужный режим не только врач, а и медсестра. Пульт управления не сложнее пульта микроволновки. Может для новых видов аппаратов потребуется часовой тренинг для персонала. Основной принцип их работы остался прежним.

ЗЫ

Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ от ведущих американских корпораций и готовы поделиться ими с нуждающимися странами. Не слушайте эти сказки про специалистов. Аппарат элементарно включает и настраивает на нужный режим не только врач, а и медсестра. Пульт управления не сложнее пульта микроволновки. Может для новых видов аппаратов потребуется часовой тренинг для персонала. Основной принцип их работы остался прежним.ЗЫТрамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ от ведущих американских корпораций и готовы поделиться ими с нуждающимися странами. Libo 2

Повідомлень: 7984 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 02:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире moldashavanin написав: Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо .

а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии . Нет . это значит - когда наступит плохо Тогда нужно говорить - у нас плохо .а не Страшилки пускать по форумам и постить видео с Италии .



Эпидемия - это пожар: прошляпишь возгорание - сгорит и сарай, и хата.



Когда наступит "плохо", делать что-либо уже будет поздно: и без того хлипкая система здравоохранения просто ляжет, а врачи сами станут пациентами с короной (СИЗ в полной мере в наших больницах не предвидится, как я понимаю).



Поэтому смотрим на Италию, Испанию и помножаем сложность их ситуации на нашу нищету. Эпидемия - это пожар: прошляпишь возгорание - сгорит и сарай, и хата.Когда наступит "плохо", делать что-либо уже будет поздно: и без того хлипкая система здравоохранения просто ляжет, а врачи сами станут пациентами с короной (СИЗ в полной мере в наших больницах не предвидится, как я понимаю).Поэтому смотрим на Италию, Испанию и помножаем сложность их ситуации на нашу нищету. Civis Повідомлень: 49 З нами з: 08.03.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 592593594595> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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