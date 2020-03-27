RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:10

  Ukrainian написав:Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?


12 апреля Трамп скажет all-clear.
Может, на втором приседании.
Но потом все буде ок. :D
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7984
З нами з: 14.11.11
Подякував: 339 раз.
Подякували: 3931 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:13

  Libo написав:
  Arien написав:Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.


Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки? :roll:
Это врядли.
А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?! :roll:
Открою секрет.
Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.
Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.

ЗЫ Страна Х. не Украина.

8) 8) 8)

Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.
Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.
Де китайські доповіді для світу на цей рахунок?
Trast
 
Повідомлень: 270
З нами з: 10.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:15

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?


12 апреля Трамп скажет all-clear.
Может, на втором приседании.
Но потом все буде ок. :D

Тобто Трамп керує вірусом, я правільно зрозумів?
Тоді до чого тут маски і карантин?
Не бачив Трампа в масці.
Trast
 
Повідомлень: 270
З нами з: 10.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ

То что говорит трамп уже давно нужно делить на десять а иногда просто на ноль.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8591
З нами з: 18.06.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 592593594595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6878 1533145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 23:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83722)
28.03.2020 02:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.