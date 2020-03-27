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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 02:10
Ukrainian написав:
Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?
12 апреля Трамп скажет all-clear.
Может, на втором приседании.
Но потом все буде ок.
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Libo
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Додано: Суб 28 бер, 2020 02:13
Libo написав: Arien написав:
Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.
Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?
Это врядли.
А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!
Открою секрет.
Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.
Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.
ЗЫ Страна Х. не Украина.
Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.
Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.
Де китайські доповіді для світу на цей рахунок?
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Додано: Суб 28 бер, 2020 02:15
Libo написав: Ukrainian написав:
Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?
12 апреля Трамп скажет all-clear.
Может, на втором приседании.
Но потом все буде ок.
Тобто Трамп керує вірусом, я правільно зрозумів?
Тоді до чого тут маски і карантин?
Не бачив Трампа в масці.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 02:21
Libo написав:
Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ
То что говорит трамп уже давно нужно делить на десять а иногда просто на ноль.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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