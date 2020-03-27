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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 592593594595 Додано: Суб 28 бер, 2020 02:10 Ukrainian написав: Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ? Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?



12 апреля Трамп скажет all-clear.

Может, на втором приседании.

Но потом все буде ок. 12 апреля Трамп скажет all-clear.Может, на втором приседании.Но потом все буде ок. Libo 2

Повідомлень: 7985 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 02:13 Libo написав: Arien написав: Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.



Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?

Это врядли.

А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!

Открою секрет.

Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.

Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.



ЗЫ Страна Х. не Украина.



Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?Это врядли.А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!Открою секрет.Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.ЗЫ Страна Х. не Украина.

Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.

Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.

Де китайські доповіді для світу на цей рахунок? Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.Де китайські доповіді для світу на цей рахунок? Trast Повідомлень: 270 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 02:15 Libo написав: Ukrainian написав: Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ? Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?



12 апреля Трамп скажет all-clear.

Может, на втором приседании.

Но потом все буде ок. 12 апреля Трамп скажет all-clear.Может, на втором приседании.Но потом все буде ок.

Тобто Трамп керує вірусом, я правільно зрозумів?

Тоді до чого тут маски і карантин?

Не бачив Трампа в масці. Тобто Трамп керує вірусом, я правільно зрозумів?Тоді до чого тут маски і карантин?Не бачив Трампа в масці. Trast Повідомлень: 270 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 02:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ

То что говорит трамп уже давно нужно делить на десять а иногда просто на ноль. То что говорит трамп уже давно нужно делить на десять а иногда просто на ноль. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8591 З нами з: 18.06.08 Подякував: 15 раз. Подякували: 614 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 02:54 Libo 2

Повідомлень: 7985 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 592593594595 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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