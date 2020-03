Додано: Суб 28 бер, 2020 06:56

Corpocrator написав: Внес нескольких в игнор лист и ветку хоть както смотреть без боли возможно.



Характерно: 3 из 5 главных отрицателей и противников карантина уже потеряли большинство/всех своих близких. Вначале казалось это просто тупость, но это еще хуже.

Омерзительно.



Вопрос к адекватным, на кой вы им чтото рассказываете доказывете?





И это, маски очень, очень вредны. Бегом мыть руки.









Тот всё полностью про средства защиты дыхательных путей, но надо уметь читать больше 2х предложений, чего явно многие не умеют.

https://mobile.twitter.com/Pasichnik84/ ... 8198976512



Finally, тут и двухсложные справиться должны:

https://mobile.twitter.com/4_the_masses ... 7041585154 Внес нескольких в игнор лист и ветку хоть както смотреть без боли возможно.Характерно: 3 из 5 главных отрицателей и противников карантина уже потеряли большинство/всех своих близких. Вначале казалось это просто тупость, но это еще хуже.Омерзительно.Вопрос к адекватным, на кой вы им чтото рассказываете доказывете?И это, маски очень, очень вредны. Бегом мыть руки.Тот всё полностью про средства защиты дыхательных путей, но надо уметь читать больше 2х предложений, чего явно многие не умеют.Finally, тут и двухсложные справиться должны:

Дякую Вам за доречну інформацію!

Дивує "логіка": у хворих маска затримує вірус/аерозоль; та ж сама маска на обличчі здорового ті ж самі вірус/аерозоль не затримує. Може її розвернути іншою стороною? Електорат "їсть". Унікальна нація...

Вже писав: в оригіналі guidelines йшлося про те, що маска здоровим не потрібна надворі та вдома, якщо поряд немає хворих. Дякую Вам за доречну інформацію!Дивує "логіка": у хворих маска затримує вірус/аерозоль; та ж сама маска на обличчі здорового ті ж самі вірус/аерозоль не затримує. Може її розвернути іншою стороною?Електорат "їсть". Унікальна нація...Вже писав: в оригіналі guidelines йшлося про те, що маска здоровим не потрібна

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell