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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 593594595596>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:10

  Ukrainian написав:Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?


12 апреля Трамп скажет all-clear.
Может, на втором приседании.
Но потом все буде ок. :D
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:13

  Libo написав:
  Arien написав:Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.


Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки? :roll:
Это врядли.
А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?! :roll:
Открою секрет.
Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.
Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.

ЗЫ Страна Х. не Украина.

8) 8) 8)

Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.
Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.
Де китайські доповіді для світу на цей рахунок?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:15

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Капитан два вопроса когда в штатах пик эпидемии и сходит ли на 180 SPY ?


12 апреля Трамп скажет all-clear.
Может, на втором приседании.
Но потом все буде ок. :D

Тобто Трамп керує вірусом, я правільно зрозумів?
Тоді до чого тут маски і карантин?
Не бачив Трампа в масці.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ

То что говорит трамп уже давно нужно делить на десять а иногда просто на ноль.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:54

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 05:35

А тут про Украину. :( :( :(

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 05:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Читая всяких Trast-ов (недолго благодаря черным спискам) просто не могу не удивиться, насколько же метко и со вкусом было создано персонажа Шарикова и сам фильм Собачье сердце...
А главное - дуракам ведь не понять, они будут искренне удивляться за что Шарикова(ых) презирают.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 06:04

  Trast написав:Вірус це не те, що прийшло і пішло собі, коли вирішать карантин скасувати у світі, такого не буде.
Вірус залишається жити на Планеті назавжди і от що буде з тими, хто не перехворів і ходив в масці?
Він залишається абсолютно не захищенний, цого імунітет залишається і через 3 місяця і через півроку не спроможнім зустрітися з цим вірусом, бо вірус постійно змінюється в мутаціях і хто знає, як той людині було б краще, зустрітися з ним зараз, чи коли знімуть карантин.
Повторюю вірус залишається назавжди на цій Планеті.

Только, болеть каждым новосозданным вирусом, никакого здоровья не хватит. Или, вы считаете, что никто не воспользуется возможностью поставить мир на колени во второй раз?
При этом, совершенно неважно, помогли этому вирусу перепрыгнуть с животного на человека в лаборатории, или произошла нелепая случайность, при поедании плохо приготовленной летучей мыши. И то, и то, можно повторить. Причём, второй вариант даже легче. Просто взять 1000 китайцев и кормить их месяц летучими мышами, пока не появится вирус 2.0, 3.0 и т. д.

Или кто-то реально верит, что победим эту пандемию, и заживём долго и счастливо? Скорее всего это проба пера. И даже, если вирус получился без лабораторной помощи человека, то показав настолько разрушительные возможности, этим точно воспользуются для биологического терроризма.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 06:56

  Corpocrator написав:Внес нескольких в игнор лист и ветку хоть както смотреть без боли возможно.

Характерно: 3 из 5 главных отрицателей и противников карантина уже потеряли большинство/всех своих близких. Вначале казалось это просто тупость, но это еще хуже.
Омерзительно.

Вопрос к адекватным, на кой вы им чтото рассказываете доказывете?


И это, маски очень, очень вредны. Бегом мыть руки.

Зображення


Тот всё полностью про средства защиты дыхательных путей, но надо уметь читать больше 2х предложений, чего явно многие не умеют.
https://mobile.twitter.com/Pasichnik84/ ... 8198976512

Finally, тут и двухсложные справиться должны:
https://mobile.twitter.com/4_the_masses ... 7041585154

Дякую Вам за доречну інформацію!
Дивує "логіка": у хворих маска затримує вірус/аерозоль; та ж сама маска на обличчі здорового ті ж самі вірус/аерозоль не затримує. Може її розвернути іншою стороною? :idea: :twisted: Електорат "їсть". Унікальна нація...
Вже писав: в оригіналі guidelines йшлося про те, що маска здоровим не потрібна надворі та вдома, якщо поряд немає хворих.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все думал - как будут отмазывать этот коронавирус
вуаля - https://korrespondent.net/ukraine/42104 ... n-chelovek
moldashavanin
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П'ят 27 бер, 2020 23:53
ЛОБ

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