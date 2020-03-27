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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:15

  Trast написав:
  Libo написав:
  Arien написав:Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.


Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки? :roll:
Это врядли.
А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?! :roll:
Открою секрет.
Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.
Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.

ЗЫ Страна Х. не Украина.

8) 8) 8)

Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.
Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.
Де китайські доповіді для світу на цей рахунок?


Чергова бредятіна про штучне походження короновірусу.

Колорадський жук - також штучно був виведений американцями???

А вірус гепатиту???

А яблонна плодожорка???

А платяна моль???

А вовки в лісі і миші в коморі?
А блохи і мікобактерії туберкульозу???
Це все діяльність НАТО і фошистів???

Тупість простих людей - зашкалює.
Неначе в школі вчились.
Нація сантехніків , селян і бидло-їліти. Йопані зепіли.


Ось тут написано, як відрізняти фейки з масиву інформації.
Правда, для цього треба мати якісну освіту і критичне мислення.


https://uainfo.org/blognews/1585352112- ... aniku.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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