Trast написав:Libo написав:
Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?
Это врядли.
А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!
Открою секрет.
Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.
Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.
ЗЫ Страна Х. не Украина.
Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.
Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.
Де китайські доповіді для світу на цей рахунок?
Чергова бредятіна про штучне походження короновірусу.
Колорадський жук - також штучно був виведений американцями???
А вірус гепатиту???
А яблонна плодожорка???
А платяна моль???
А вовки в лісі і миші в коморі?
А блохи і мікобактерії туберкульозу???
Це все діяльність НАТО і фошистів???
Тупість простих людей - зашкалює.
Неначе в школі вчились.
Нація сантехніків , селян і бидло-їліти. Йопані зепіли.
Ось тут написано, як відрізняти фейки з масиву інформації.
Правда, для цього треба мати якісну освіту і критичне мислення.