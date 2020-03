Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 594595596597> Додано: Суб 28 бер, 2020 07:15 Trast написав: Libo написав: Arien написав: Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов. Что касается масок - вроде 100 раз обсуждали. Они защищают окружающих от их носителя (хотя и это хорошо), а не наоборот, плюс всего на пару часов.



Ребята, вы бы посмотрели на кадры со всего мира и задумались, почему во всем мире все врачи и весь медперсонал в масках? Почему предметом №1 в списке обязательных personal protective equipment для нахождения в медучреждении является маска? Или врачи-вирусологи и пр. медперсонал самых развитых стран мира дурнее и менее образованнее провинциального укропского валютчика? Они дураки?

Это врядли.

А что тогда происходит? Почему сразу в нескольких странах первое, что власть сказала, так это то, что маска бесполезна?!

Открою секрет.

Когда рассматривали вопрос о введении санитарных требований в стране Х., пунктом первым в проекте стояло обязательное ношение масок. Когда госрезерв доложил о том, что там не хватит масок даже для медперсонала, а для их производства для всего населения понадобится несколько недель, ужаснулись, пункт вычеркнули и были вынуждены принять контрпропагандистские меры, чтобы скрыть свою бездарность и не допустить возмущения людей. Сказали, что маски бесполезны. Но медперсоналу, полиции и пр. предписали их обязательное ношение. И все другие неподготовленные страны с радостью потом это поддержали.

Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.



ЗЫ Страна Х. не Украина.



Це тому, що Земля стоїть на трьох Слонах, так теж раніше вважав весь світ, а той, хто сказав, що вона кругла, прагнули спалити.

Тому не треба стверджувати те , що тамзробили китайці, бо ми не знаємо, які дослідження вони вели взагалі в своїй лабораторії по вивченню вірусів і якого монстра вони звільнили, а може і не монстра, а було більше гри, а може монстра такого, що і сами злякались від подальшого.

Чергова бредятіна про штучне походження короновірусу.



Колорадський жук - також штучно був виведений американцями???



А вірус гепатиту???



А яблонна плодожорка???



А платяна моль???



А вовки в лісі і миші в коморі?

А блохи і мікобактерії туберкульозу???

Це все діяльність НАТО і фошистів???



Тупість простих людей - зашкалює.

Неначе в школі вчились.

Нація сантехніків , селян і бидло-їліти. Йопані зепіли.





Ось тут написано, як відрізняти фейки з масиву інформації.

Правда, для цього треба мати якісну освіту і критичне мислення.





Чергова бредятіна про штучне походження короновірусу.

Колорадський жук - також штучно був виведений американцями???

А вірус гепатиту???

А яблонна плодожорка???

А платяна моль???

А вовки в лісі і миші в коморі?
А блохи і мікобактерії туберкульозу???
Це все діяльність НАТО і фошистів???

Тупість простих людей - зашкалює.
Неначе в школі вчились.
Нація сантехніків , селян і бидло-їліти. Йопані зепіли.

Ось тут написано, як відрізняти фейки з масиву інформації.
Правда, для цього треба мати якісну освіту і критичне мислення.

https://uainfo.org/blognews/1585352112- ... aniku.html

Количество зараженных коронавирусом Covid-19 медиков в Тернопольской области возросло до 18 человек. Общее число зараженных в области составляет 35 человек.



Как передает "ТСН", представитель Монастырской районного совета Владимир Данилюк рассказал, что сейчас в районе есть два очага заражения.



Повідомлень: 9443 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1090 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 09:32 Latest developments around the country



• A 15-minute coronavirus test approved: The US Food and Drug Administration authorized a test Friday using the same technology that powers some rapid flu tests.

• Record number of US deaths in a single day: At least 402 coronavirus-related fatalities were reported on Friday. Only four states -- Hawaii, Rhode Island, West Virginia and Wyoming -- have not reported any deaths.

• Defense Production Act implemented: President Donald Trump has invoked the Defense Production Act, to compel General Motors to produce more ventilators due to increased hospitalizations.

• $2 trillion stimulus package approved: Trump has signed the historic legislation on Friday. It's key elements include sending checks directly to individuals and families, a major expansion of unemployment benefits and financial assistance for small businesses.

• Navy hospital ships deployed: The USNS Mercy, a 1,000-bed Navy hospital ship, arrived Friday at the Port of Los Angeles to treat non-coronavirus patients from area hospitals. A second Navy hospital ship, the USNS Comfort, is expected to reach the New York area next week for the same purpose.

На фоне роста количества инфицированных в Мексике и США мексиканские протестующие 26 марта перекрыли южный пограничный переход с Соединенными Штатами и требовали не впускать в страну американских путешественников, которые могут распространять коронавирусную инфекцию

Mexican protesters have shut a US southern border crossing amid fears that untested American travellers will spread coronavirus.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52053656



а ещё недавно амеры мексиканцев не пущали как коронавирус меняет мир.....На фоне роста количества инфицированных в Мексике и США мексиканские протестующие 26 марта перекрыли южный пограничный переход с Соединенными Штатами и требовали не впускать в страну американских путешественников, которые могут распространять коронавирусную инфекциюMexican protesters have shut a US southern border crossing amid fears that untested American travellers will spread coronavirus.а ещё недавно амеры мексиканцев не пущали 19yuriy91 Повідомлень: 2507 З нами з: 15.09.12 Подякував: 237 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 09:51

10 ч. ·



#США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу



Надана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення #COVID19, тощо.



https://www.facebook.com/ukr.embassy.us ... =3&theater Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США10 ч. ·#США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусуНадана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення #COVID19, тощо. 19yuriy91 Повідомлень: 2507 З нами з: 15.09.12 Подякував: 237 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 09:52 19yuriy91 написав: как коронавирус меняет мир.....



На фоне роста количества инфицированных в Мексике и США мексиканские протестующие 26 марта перекрыли южный пограничный переход с Соединенными Штатами и требовали не впускать в страну американских путешественников, которые могут распространять коронавирусную инфекцию

Mexican protesters have shut a US southern border crossing amid fears that untested American travellers will spread coronavirus.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52053656



а ещё недавно амеры мексиканцев не пущали как коронавирус меняет мир.....На фоне роста количества инфицированных в Мексике и США мексиканские протестующие 26 марта перекрыли южный пограничный переход с Соединенными Штатами и требовали не впускать в страну американских путешественников, которые могут распространять коронавирусную инфекциюMexican protesters have shut a US southern border crossing amid fears that untested American travellers will spread coronavirus.а ещё недавно амеры мексиканцев не пущали



Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.



Повідомлень: 7990 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:00 100000 інфікованих у Львові повна профанація. Тоді би лікарні були забиті.

Ніяких корків не бачив. Черга цивілізована за пару метрів,всі в масках. Був на Сихові,Нова почта,Рукавичка. По моєму габагато кразе виглядає за Італію. Ethereum Повідомлень: 1138 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире Це шедеврально!

Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.

Питання для обзивальщиків-Скільки ви пропонуєте людству ходити в масках ще місяць, ще півроку, рік, чи пожиттєво?

Повторюю, вірус з нами назавжди і суспільний імунітет на нього дуже слабий, так що яка відповідь буде на моє запитання у дуже "вумних"? Trast Повідомлень: 272 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:05 Так опять с утречка смотрим статистику за прошлый день.



Особо в мире ничего не меняется, вирус движется по прежнему с крейсерской скоростью + 11-13 % в день заболевших и 13-14 % в день плюс умерших. Стабильность однако.



Из отрицательных новостей.

Украина и Турция - мировые лидеры по приросту заболевших.

Из больших европейских стран быстрее всего вирус бежит в Великобритании + 25 % прирост за день. Как Премьер Джонсон

и принц Чарльз заболели будут быстрее принимать серьезные меры, имхо.



Среди положительных новостей.

У трех стран по периметру Украины три дня подряд идёт уменьшение относительного прироста заболевших - Польша, Молдова и Россия, хотя в последней и + 23 %, но был еще больший.

Я не знаю, что делают болгары, но у них самое медленное развитие КОВИДа в Европе, + 6 % за день. По памяти в Болгарии дней 10 назад было в 9 раз больше заболевших, чем в Украине, сегодня уже в Украине больше.

Китай бьет свои же положительные рекорды, за сутки 3 умерших, прирост заболевших + 0,07 %, практически все выловлены на въезде в страну.

