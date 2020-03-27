вакарчук вчера у савика шустера сказал, что они с мэром львова закупают тесты на всё население города.
сделают тесты всем жителям города и кто болен тех на жёсткий карантин или в больничку.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:05
вакарчук вчера у савика шустера сказал, что они с мэром львова закупают тесты на всё население города.
сделают тесты всем жителям города и кто болен тех на жёсткий карантин или в больничку.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:11
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:12
Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15
Лукашенко химичит со статистикой, это очевидно, если понаблюдать тщательнее по статистике из Беларуси.
За шведским феноменом мы наблюдаем внимательно, что там влияет отсутствие мегаполисов, целебный шведский воздух, какие-то шведские гены или что-то еще.
А вот английский феномен уже сломался. Тоже толпы в метро, все по фиг, в пабах сидения, и вот как у них побежало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:16
про маски.
помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно.
только перед тем как придерживаться карантина или нет пусть посмотрят обращение жителей и врачей италии, испании, китая к жителям нашей страны по поводу карантина и масок.
да ещё, а что по облому надеть людям маску на несколько часов???
врачи и без карантина за операционным столом часами в масках и не возмущаются и не падают в обморок.
кстати я бы и после карантина рекомендовал носить нашим маску, т.к. у одних из рта тянет перегарам а у др. вонь изо рта такая, что дышать в магазине или транспорте не возможно. я уже не говорю про потняк и вонь из под.....
мы не научились и без карантина к элементарным ежедневным гигиеническим процедурам, а сейчас у многих паника, т.к. надо мыться чаще и перед выходом привести себя и тело в порядок.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:21
Не, так у нас не пойдет. У нас страна беспрерывных дискуссий и обсуждений.
1000 грн штрафа за появление без маски в закрытых помещениях, транспорте, и дискуссия закрыта.
Вчера смотрел новости из Сингапура, там какой-то серьезный штраф за несоблюдение дистанции между людьми в полтора метра. Я думаю, тоже можно перенять и этот передовой опыт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:22
Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.
А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?
Хто проводив такі дослідження?
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:24
не нужно сильно надеяться на експресс-тесты,
статистика в других странах и в Украине такая низкая в связи с тем , что тесты делаються далеко не всем, и те тесты (експресс), что делаються они очень не информативны, вот почему
Экспресс-тесты которые закупила и Украина и др.страны -
и еще, експресс-тест Bioeasy нужно делать по плазме; - т.е взять кровь, потом цинтрефуга, потмо уже тест. И в этмо случае его точность будет порядка 60-70%
у нас-же его делают по крови (из вены-пальца), что снижает его точность еще на 20-30%.
Вот и считайте - что может этот тест показать с такой точностью.
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 28 бер, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:25
я только за. надо бить нашим по карману. я бы и после карантина проверял бы многих на гигиену. в транспорт и в магазины не зайти - вонизм сумасшедший.
экономят воду и моются раз в неделю.
даже какой там ежедневный душ, наши руки не моют после туалета или после улицы.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:29
Маски треба носит всім!
Хоча би шарфом обмотуватись.
Вірус летить не сам, а з краплями слюни.
Вони досить великі!
Ось тут докладно.
Рекомендую всім читати і користуватись масками!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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