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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 595596597598599600> Додано: Суб 28 бер, 2020 10:05 вакарчук вчера у савика шустера сказал, что они с мэром львова закупают тесты на всё население города.

сделают тесты всем жителям города и кто болен тех на жёсткий карантин или в больничку. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4967 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:11 freeze написав:



И да, в Швеции прирост за день всего + 8 %. И да, в Швеции прирост за день всего + 8 %.



Це головна новина, яка ще раз підтверджує мої слова, що хоть є карантин, хоч нема, а вірус розповсюджується все одно майже однаково, навіть повільніше, де його нема.

Теж саме і у Лукашенка. Це головна новина, яка ще раз підтверджує мої слова, що хоть є карантин, хоч нема, а вірус розповсюджується все одно майже однаково, навіть повільніше, де його нема.Теж саме і у Лукашенка. Trast Повідомлень: 275 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:12 Trast написав: Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів. Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.



Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями. Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15994 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4071 раз. Подякували: 6337 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15 Trast написав: freeze написав:



И да, в Швеции прирост за день всего + 8 %. И да, в Швеции прирост за день всего + 8 %.



Це головна новина, яка ще раз підтверджує мої слова, що хоть є карантин, хоч нема, а вірус розповсюджується все одно майже однаково, навіть повільніше, де його нема.

Теж саме і у Лукашенка. Це головна новина, яка ще раз підтверджує мої слова, що хоть є карантин, хоч нема, а вірус розповсюджується все одно майже однаково, навіть повільніше, де його нема.Теж саме і у Лукашенка.



Лукашенко химичит со статистикой, это очевидно, если понаблюдать тщательнее по статистике из Беларуси.



За шведским феноменом мы наблюдаем внимательно, что там влияет отсутствие мегаполисов, целебный шведский воздух, какие-то шведские гены или что-то еще.

А вот английский феномен уже сломался. Тоже толпы в метро, все по фиг, в пабах сидения, и вот как у них побежало. Лукашенко химичит со статистикой, это очевидно, если понаблюдать тщательнее по статистике из Беларуси.За шведским феноменом мы наблюдаем внимательно, что там влияет отсутствие мегаполисов, целебный шведский воздух, какие-то шведские гены или что-то еще.А вот английский феномен уже сломался. Тоже толпы в метро, все по фиг, в пабах сидения, и вот как у них побежало. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15994 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4071 раз. Подякували: 6337 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:16

помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно.

только перед тем как придерживаться карантина или нет пусть посмотрят обращение жителей и врачей италии, испании, китая к жителям нашей страны по поводу карантина и масок.

да ещё, а что по облому надеть людям маску на несколько часов???

врачи и без карантина за операционным столом часами в масках и не возмущаются и не падают в обморок.

кстати я бы и после карантина рекомендовал носить нашим маску, т.к. у одних из рта тянет перегарам а у др. вонь изо рта такая, что дышать в магазине или транспорте не возможно. я уже не говорю про потняк и вонь из под.....

мы не научились и без карантина к элементарным ежедневным гигиеническим процедурам, а сейчас у многих паника, т.к. надо мыться чаще и перед выходом привести себя и тело в порядок. про маски.помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно.только перед тем как придерживаться карантина или нет пусть посмотрят обращение жителей и врачей италии, испании, китая к жителям нашей страны по поводу карантина и масок.да ещё, а что по облому надеть людям маску на несколько часов???врачи и без карантина за операционным столом часами в масках и не возмущаются и не падают в обморок.кстати я бы и после карантина рекомендовал носить нашим маску, т.к. у одних из рта тянет перегарам а у др. вонь изо рта такая, что дышать в магазине или транспорте не возможно. я уже не говорю про потняк и вонь из под.....мы не научились и без карантина к элементарным ежедневным гигиеническим процедурам, а сейчас у многих паника, т.к. надо мыться чаще и перед выходом привести себя и тело в порядок. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4967 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:21 Игорь Алексеевич написав: про маски.

помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно. про маски.помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно.



Не, так у нас не пойдет. У нас страна беспрерывных дискуссий и обсуждений.

1000 грн штрафа за появление без маски в закрытых помещениях, транспорте, и дискуссия закрыта.

Вчера смотрел новости из Сингапура, там какой-то серьезный штраф за несоблюдение дистанции между людьми в полтора метра. Я думаю, тоже можно перенять и этот передовой опыт. Не, так у нас не пойдет. У нас страна беспрерывных дискуссий и обсуждений.1000 грн штрафа за появление без маски в закрытых помещениях, транспорте, и дискуссия закрыта.Вчера смотрел новости из Сингапура, там какой-то серьезный штраф за несоблюдение дистанции между людьми в полтора метра. Я думаю, тоже можно перенять и этот передовой опыт. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15994 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4071 раз. Подякували: 6337 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:22 freeze написав: Trast написав: Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів. Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.



Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями. Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.



Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.

А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?

Хто проводив такі дослідження? Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?Хто проводив такі дослідження? Trast Повідомлень: 275 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:24



статистика в других странах и в Украине такая низкая в связи с тем , что тесты делаються далеко не всем, и те тесты (експресс), что делаються они очень не информативны, вот почему



Экспресс-тесты которые закупила и Украина и др.страны -

Есть два вида экспресс-тестов: серологические (для определения антител IgM/IgG в крови) и NAT (для определения Ag - компонентов вируса в материале из носоглотки, бронхов и альвеол).

Первые закупили все, кому не лень, и называются они Bioeasy Ab IgM/IgG. Их используют для скрининга ПЕРЕболевших или контроля выздоровления (Китай их только так и использовал), так как антитела вырабатываются на 10-12 сутки от начала симптомов. Для быстрой первичной диагностики их проводить бессмысленно, так как они будут преимущественно негативны. Наверное, поэтому испанцы их и возвращают, а не из-за брака.

Китайцы и амеры имеют свои NAT тесты, которые за минут 40-60 ставят диагноз с достоверностью 95%, этот тест - упрощенная ПЦР. Проблема с ним в том, что в нем всего 3 фрагмента используют. И как видно из статей ученых вирус мутирует, а фрагменты вирусов из разных стран не совпадают. Поэтому, чтобы заиметь такой тест, нужно амерам или китайцам отправить материал и попросить определить и сделать тест под нас. Это дорого. Круто дорого. К тому же, амеры сейчас заняты за гланды.

Поэтому, для Украины сейчас вариант теста один - классическая ПЦР. Порядка 2-х дней лаг и не во всех лабах делают. Поэтому и такая выявляемость в Украине и др странах низкая.

и еще, експресс-тест Bioeasy нужно делать по плазме; - т.е взять кровь, потом цинтрефуга, потмо уже тест. И в этмо случае его точность будет порядка 60-70%

у нас-же его делают по крови (из вены-пальца), что снижает его точность еще на 20-30%.

Вот и считайте - что может этот тест показать с такой точностью. не нужно сильно надеяться на експресс-тесты,статистика в других странах и в Украине такая низкая в связи с тем , что тесты делаються далеко не всем, и те тесты (експресс), что делаються они очень не информативны, вот почемуЭкспресс-тесты которые закупила и Украина и др.страны -и еще, експресс-тест Bioeasy нужно делать по плазме; - т.е взять кровь, потом цинтрефуга, потмо уже тест. И в этмо случае его точность будет порядка 60-70%у нас-же его делают по крови (из вены-пальца), что снижает его точность еще на 20-30%.Вот и считайте - что может этот тест показать с такой точностью. Востаннє редагувалось Xenon в Суб 28 бер, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз. Xenon Повідомлень: 3596 З нами з: 25.02.09 Подякував: 51 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:25 freeze написав: Игорь Алексеевич написав: про маски.

помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно. про маски.помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно.



Не, так у нас не пойдет. У нас страна беспрерывных дискуссий и обсуждений.

1000 грн штрафа за появление без маски в закрытых помещениях, транспорте, и дискуссия закрыта.

Вчера смотрел новости из Сингапура, там какой-то серьезный штраф за несоблюдение дистанции между людьми в полтора метра. Я думаю, тоже можно перенять и этот передовой опыт. Не, так у нас не пойдет. У нас страна беспрерывных дискуссий и обсуждений.1000 грн штрафа за появление без маски в закрытых помещениях, транспорте, и дискуссия закрыта.Вчера смотрел новости из Сингапура, там какой-то серьезный штраф за несоблюдение дистанции между людьми в полтора метра. Я думаю, тоже можно перенять и этот передовой опыт.



я только за. надо бить нашим по карману. я бы и после карантина проверял бы многих на гигиену. в транспорт и в магазины не зайти - вонизм сумасшедший.

экономят воду и моются раз в неделю.

даже какой там ежедневный душ, наши руки не моют после туалета или после улицы. я только за. надо бить нашим по карману. я бы и после карантина проверял бы многих на гигиену. в транспорт и в магазины не зайти - вонизм сумасшедший.экономят воду и моются раз в неделю.даже какой там ежедневный душ, наши руки не моют после туалета или после улицы. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4967 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 10:29 freeze написав: Trast написав: Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів. Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.



Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями. Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.



Маски треба носит всім!

Хоча би шарфом обмотуватись.

Вірус летить не сам, а з краплями слюни.

Вони досить великі!

Ось тут докладно.

Рекомендую всім читати і користуватись масками!



https://uainfo.org/blognews/1585364586- ... znat-.html Маски треба носит всім!Хоча би шарфом обмотуватись.Вірус летить не сам, а з краплями слюни.Вони досить великі!Ось тут докладно.Рекомендую всім читати і користуватись масками! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21180 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1175 раз. Подякували: 2176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 595596597598599600> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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