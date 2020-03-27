я сейчас см. на тех кто не в масках, как грязнуль по жизни.
если ему лень надеть маску, то значит этот человек и без карантина не соблюдает в жизни элементарных гигиенических условий.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:32
я сейчас см. на тех кто не в масках, как грязнуль по жизни.
если ему лень надеть маску, то значит этот человек и без карантина не соблюдает в жизни элементарных гигиенических условий.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:33
Якщо пан захоче жити - він буде не те що в масці, в протигазі ходити все своє життя!
Носіть маску і терпіть, любителі ватних клоунів при владі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:33
Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался.
А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:34
Было бы хорошей идеей, но наша импотентная правоохранительная система даже это будет делать через Ж. Вариант создания муниципальной варты с дубинками как в Индии выглядит более эффективным.
О штрафах будут спорить, морозиться, кричать нет денег. А когда вильнолюда несколько раз чувствительно перетянут демократизатором и пинками погонят домой, в следующий раз он без намордника из дома ни ногой.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:39
То запропонуйте їм провести такий єксперимент, одне місто в масках хай ходить, а інше без масок, я думаю вони погодяться задовольнити ваші тролячі забаганки
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:41
Треба починати з укро-бидло-еліти!
Привезли з куршавелю короновірус - кожному 20 палок по спині!!!
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Ось математичний підхід визначення кінця епідемії.
Московитський блогер.
Ми ще на самому початку
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:45
а что без карантина можно было в транспорт зайти без маски, особенно летом в часы пик???
там же надо заходить только с противогазом. ПОТНЯК СТОИТ КОНКРЕТНЫЙ - ДАЖЕ УТРОМ!!!
получается народ проснулся и без приёма душа сразу на работку.
а мы сейчас про маски и мытьё рук обсуждаем. это для них - ФАНТАСТИКА!!!!
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:45
Вобщем согласен.
Общественный транспорт давно превратился в хлевы и скотовозки.
Но возник вопрос: Вы случайно не открыли производство (или перепродажу) масок?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:50
Тут уже уйма статистики.
Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.
Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я - нет. а супруга - ДА.
Сидит из марли шьёт маски бестолковым родственникам.
а то они пару недель умными были и хи..ха..ха...
а теперь без особых упрёков и яхидных улыбок берут и 100 раз благодарят её.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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