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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 596597598599600>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:32

я сейчас см. на тех кто не в масках, как грязнуль по жизни.
если ему лень надеть маску, то значит этот человек и без карантина не соблюдает в жизни элементарных гигиенических условий. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:33

  Trast написав:Це шедеврально!
Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.
Питання для обзивальщиків-Скільки ви пропонуєте людству ходити в масках ще місяць, ще півроку, рік, чи пожиттєво?
Повторюю, вірус з нами назавжди і суспільний імунітет на нього дуже слабий, так що яка відповідь буде на моє запитання у дуже "вумних"?

Якщо пан захоче жити - він буде не те що в масці, в протигазі ходити все своє життя!

Носіть маску і терпіть, любителі ватних клоунів при владі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:33

Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался.
А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:34

  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:про маски.
помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно.


Не, так у нас не пойдет. У нас страна беспрерывных дискуссий и обсуждений.
1000 грн штрафа за появление без маски в закрытых помещениях, транспорте, и дискуссия закрыта.
Вчера смотрел новости из Сингапура, там какой-то серьезный штраф за несоблюдение дистанции между людьми в полтора метра. Я думаю, тоже можно перенять и этот передовой опыт.

Было бы хорошей идеей, но наша импотентная правоохранительная система даже это будет делать через Ж. Вариант создания муниципальной варты с дубинками как в Индии выглядит более эффективным.
О штрафах будут спорить, морозиться, кричать нет денег. А когда вильнолюда несколько раз чувствительно перетянут демократизатором и пинками погонят домой, в следующий раз он без намордника из дома ни ногой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:39

  Trast написав:Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.
А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?
Хто проводив такі дослідження?

То запропонуйте їм провести такий єксперимент, одне місто в масках хай ходить, а інше без масок, я думаю вони погодяться задовольнити ваші тролячі забаганки :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:41

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:про маски.
помогают они или нет пусть решает каждый самостоятельно.


Не, так у нас не пойдет. У нас страна беспрерывных дискуссий и обсуждений.
1000 грн штрафа за появление без маски в закрытых помещениях, транспорте, и дискуссия закрыта.
Вчера смотрел новости из Сингапура, там какой-то серьезный штраф за несоблюдение дистанции между людьми в полтора метра. Я думаю, тоже можно перенять и этот передовой опыт.

Было бы хорошей идеей, но наша импотентная правоохранительная система даже это будет делать через Ж. Вариант создания муниципальной варты с дубинками как в Индии выглядит более эффективным.
О штрафах будут спорить, морозиться, кричать нет денег. А когда вильнолюда несколько раз чувствительно перетянут демократизатором и пинками погонят домой, в следующий раз он без намордника из дома ни ногой.

Треба починати з укро-бидло-еліти!
Привезли з куршавелю короновірус - кожному 20 палок по спині!!!
_____
Ось математичний підхід визначення кінця епідемії.

Московитський блогер.

https://el-murid.livejournal.com/4407819.html

Ми ще на самому початку
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:45

а что без карантина можно было в транспорт зайти без маски, особенно летом в часы пик???
там же надо заходить только с противогазом. ПОТНЯК СТОИТ КОНКРЕТНЫЙ - ДАЖЕ УТРОМ!!!
получается народ проснулся и без приёма душа сразу на работку.
а мы сейчас про маски и мытьё рук обсуждаем. это для них - ФАНТАСТИКА!!!! :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:45

  Игорь Алексеевич написав:я сейчас см. на тех кто не в масках, как грязнуль по жизни.
если ему лень надеть маску, то значит этот человек и без карантина не соблюдает в жизни элементарных гигиенических условий. :roll:

Вобщем согласен.
Общественный транспорт давно превратился в хлевы и скотовозки.

Но возник вопрос: Вы случайно не открыли производство (или перепродажу) масок? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:50

  Trast написав:Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.


Тут уже уйма статистики.
Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.
Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Но возник вопрос: Вы случайно не открыли производство (или перепродажу) масок?


я - нет. а супруга - ДА. :P
Сидит из марли шьёт маски бестолковым родственникам. :oops:
а то они пару недель умными были и хи..ха..ха... :shock:
а теперь без особых упрёков и яхидных улыбок берут и 100 раз благодарят её. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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