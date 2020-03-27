не переживайте насчет масок, уже скоро они будут доставлены во все магазины и аптеки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:55
не переживайте насчет масок, уже скоро они будут доставлены во все магазины и аптеки
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:03
Ви не відповіли на моє запитання-скільки будете ходити в масці, 3 міс. рік, 3 роки?
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:08
ввели карантин на общ. транспорте.
сег. на др. форуме почитал.
С сегодняшнего дня на транспорте введен масочный режим (вроде как) :
Так вот, когда стоял на конечной, из 20 человек в масках было 4,
мне стало любопытно - а как же? , после объявления водителя, что повезет только пассажиров в масках - все, кто был без масок, дружно полезли в карманы, достали оттуда мятые и грязные маски, дружно их надели (причем некоторые ещё и неправильно) и все довольные, включая водителя сели в автобус
А вы говорите - жёсткий карантин
а чём я и говорю, что наш народ ещё не научился руки мыть и душ принимать, а здесь ему надо дополнительно мозги включать для масок.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:09
Італія не показник, поки я не побачу, яка смертність загальна була у них в ці місяці минулого року і яка загальна смертність зараз.
Є підозра, що загальна смертність не змінилася, просто зараз більшості померлим пишуть, що вмер від вірусу.
Це спеціально роблять італійські урядовці, щоб більше грошей отримати для боротьби з неіснуючими проблемами.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:13
Также стоит сказать, что Украина занимает 186-е место из 226 стран мира по уровню рождаемости. 4-е место в мире и 3-е место в Европе по уровню смертности после Лесото, Болгарии и Литвы.
На 100 умерших людей в Украине приходится 57 рожденных. А это значит, что смертность превышает рождаемость почти в два раза.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:23
Именно сейчас с дежурства возвраются два врача реанимации. Ждут на остановке более 40 минут, ни одного спецрейса не было. Посмотрел гуглмапс, он пишет, что сегодня интервал движения составляет 50 минут. Нах такой спецрейс нужен?
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:24
Угорщина.
Там не панькаються з хворими короновірусом.
Тому що там нормальна еліта при владі, а не ватні клоуни
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:30
Должны носить желтую звезду... Это мы уже когда-то проходили.
Как заболеете - повесьте табличку, порадуйте соседей. Мы уже видели понимание толпы в Санжарах.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 бер, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:31
у нас всегда одна проблема - нам нечего жрать. ПОМОГИТЕ!!!
особенно жалуются не старики, а люди среднего возраста.
для нашего населения - высшая математика, одеть маску, помыть руки, сделать рекомендации от врачей. всегда куча отговорок, но делать не будут.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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