Додано: Суб 28 бер, 2020 11:42

Libo написав: Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.



ЗЫ Страна Х. не Украина.



Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.ЗЫ Страна Х. не Украина.



Одне зауваження, що молоді люди більш свідомі .

А от чого пенси лазать як тарграни.

Сказали сидіти дома, так ні їх ще більше стало лазити. Одне зауваження, що молоді люди більш свідомі .А от чого пенси лазать як тарграни.Сказали сидіти дома, так ні їх ще більше стало лазити.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/