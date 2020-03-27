Trast написав:Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.
Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.
Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав. А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски? Хто проводив такі дослідження?
Есть статистика в Гонкоге
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(03)13168-6/fulltext Мы провели исследование типа «случай-контроль» в пяти больницах Гонконга, в которых участвовали 241 неинфицированный и 13 инфицированных сотрудников с документально подтвержденными контактами с 11 индексными пациентами с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) во время лечения пациентов. Все участники были опрошены на предмет использования маски, перчаток, халатов и мытья рук, как рекомендовано в соответствии с мерами предосторожности при контакте с каплями при уходе за индексными пациентами с ОРВИ. 69 сотрудников, которые сообщили об использовании всех четырех мер, не были инфицированы, тогда как весь инфицированный персонал пропустил хотя бы одну меру (p = 0 · 0224). Меньше сотрудников, которые носили маски (p = 0 · 0001), халаты (p = 0 · 006) и мыли руки (p = 0 · 047), заразились по сравнению с теми, кто этого не делал, но ступенчатая логистическая регрессия была значимой только для масок (р = 0 · 011). Практика предосторожности в отношении капель и контактной предосторожности достаточна для значительного снижения риска инфекции после воздействия на пациентов с ОРВИ. Защитная роль маски предполагает, что в больницах инфекция передается капельками.
Libo написав:Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.
ЗЫ Страна Х. не Украина.
Одне зауваження, що молоді люди більш свідомі . А от чого пенси лазать як тарграни. Сказали сидіти дома, так ні їх ще більше стало лазити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
antey1969 написав:Маска чем-то вредит? Нет. Носящий ее зараженный меньше распространяет вирус? Да. О карантине я сейчас рассуждать не буду. Еще не известно, что будет хуже, вводить его или нет. Но выбора у нас все равно нет, делаем все по согласованию с Западом. Впрочем, у нас сейчас не карантин, а фикция.