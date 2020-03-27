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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 597598599600 Додано: Суб 28 бер, 2020 11:41 Trast написав: freeze написав: Trast написав: Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів. Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.



Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями. Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.



Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.

А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?

Хто проводив такі дослідження? Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?Хто проводив такі дослідження?



Есть статистика в Гонкоге



https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(03 )13168-6/fulltext

Мы провели исследование типа «случай-контроль» в пяти больницах Гонконга, в которых участвовали 241 неинфицированный и 13 инфицированных сотрудников с документально подтвержденными контактами с 11 индексными пациентами с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) во время лечения пациентов. Все участники были опрошены на предмет использования маски, перчаток, халатов и мытья рук, как рекомендовано в соответствии с мерами предосторожности при контакте с каплями при уходе за индексными пациентами с ОРВИ. 69 сотрудников, которые сообщили об использовании всех четырех мер, не были инфицированы, тогда как весь инфицированный персонал пропустил хотя бы одну меру (p = 0 · 0224). Меньше сотрудников, которые носили маски (p = 0 · 0001), халаты (p = 0 · 006) и мыли руки (p = 0 · 047), заразились по сравнению с теми, кто этого не делал, но ступенчатая логистическая регрессия была значимой только для масок (р = 0 · 011). Практика предосторожности в отношении капель и контактной предосторожности достаточна для значительного снижения риска инфекции после воздействия на пациентов с ОРВИ. Защитная роль маски предполагает, что в больницах инфекция передается капельками. )13168-6/fulltextМы провели исследование типа «случай-контроль» в пяти больницах Гонконга, в которых участвовали 241 неинфицированный и 13 инфицированных сотрудников с документально подтвержденными контактами с 11 индексными пациентами с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) во время лечения пациентов. Все участники были опрошены на предмет использования маски, перчаток, халатов и мытья рук, как рекомендовано в соответствии с мерами предосторожности при контакте с каплями при уходе за индексными пациентами с ОРВИ. 69 сотрудников, которые сообщили об использовании всех четырех мер, не были инфицированы, тогда как весь инфицированный персонал пропустил хотя бы одну меру (p = 0 · 0224). Меньше сотрудников, которые носили маски (p = 0 · 0001), халаты (p = 0 · 006) и мыли руки (p = 0 · 047), заразились по сравнению с теми, кто этого не делал, но ступенчатая логистическая регрессия была значимой только для масок (р = 0 · 011). Практика предосторожности в отношении капель и контактной предосторожности достаточна для значительного снижения риска инфекции после воздействия на пациентов с ОРВИ. Защитная роль маски предполагает, что в больницах инфекция передается капельками. Renee Повідомлень: 145 З нами з: 22.10.19 Подякував: 41 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 11:42 Libo написав: Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.



ЗЫ Страна Х. не Украина.



Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.ЗЫ Страна Х. не Украина.



Одне зауваження, що молоді люди більш свідомі .

А от чого пенси лазать як тарграни.

Сказали сидіти дома, так ні їх ще більше стало лазити. Одне зауваження, що молоді люди більш свідомі .А от чого пенси лазать як тарграни.Сказали сидіти дома, так ні їх ще більше стало лазити. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17943 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1151 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 11:46 antey1969 написав: Маска чем-то вредит? Нет.

Носящий ее зараженный меньше распространяет вирус? Да.

О карантине я сейчас рассуждать не буду. Еще не известно, что будет хуже, вводить его или нет. Но выбора у нас все равно нет, делаем все по согласованию с Западом.

Впрочем, у нас сейчас не карантин, а фикция. Маска чем-то вредит? Нет.Носящий ее зараженный меньше распространяет вирус? Да.О карантине я сейчас рассуждать не буду. Еще не известно, что будет хуже, вводить его или нет. Но выбора у нас все равно нет, делаем все по согласованию с Западом.Впрочем, у нас сейчас не карантин, а фикция.

о!!!!

ключевое слово "по согласованию с западом" о!!!!ключевое слово "по согласованию с западом" dima_beleb Повідомлень: 457 З нами з: 11.10.18 Подякував: 13 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 11:49 Kripo написав: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1776&v=kwj1gWIEtWI&feature=emb_logo Очень советую посмотреть. Очень советую посмотреть.



и наши идиоты.

https://www.youtube.com/watch?v=N4GV9Hfl9LY



особенно первое слово - ТАК ШО...???

уже далее можно не смотреть.... особенно первое слово - ТАК ШО...???уже далее можно не смотреть.... Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4967 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 11:53 Trast написав: unicdima написав: У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?

Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня. У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня.

Є. Є. зробіть фото диплома, але закрийте маленьким шматочком паперу ПІБ зробіть фото диплома, але закрийте маленьким шматочком паперу ПІБ https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s yama Повідомлень: 2122 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4030 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 597598599600 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 27 бер, 2020 23:53