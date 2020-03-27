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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:41

  Trast написав:
  freeze написав:
  Trast написав:Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів.


Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.


Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.
А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?
Хто проводив такі дослідження?


Есть статистика в Гонкоге

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(03)13168-6/fulltext
Мы провели исследование типа «случай-контроль» в пяти больницах Гонконга, в которых участвовали 241 неинфицированный и 13 инфицированных сотрудников с документально подтвержденными контактами с 11 индексными пациентами с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) во время лечения пациентов. Все участники были опрошены на предмет использования маски, перчаток, халатов и мытья рук, как рекомендовано в соответствии с мерами предосторожности при контакте с каплями при уходе за индексными пациентами с ОРВИ. 69 сотрудников, которые сообщили об использовании всех четырех мер, не были инфицированы, тогда как весь инфицированный персонал пропустил хотя бы одну меру (p = 0 · 0224). Меньше сотрудников, которые носили маски (p = 0 · 0001), халаты (p = 0 · 006) и мыли руки (p = 0 · 047), заразились по сравнению с теми, кто этого не делал, но ступенчатая логистическая регрессия была значимой только для масок (р = 0 · 011). Практика предосторожности в отношении капель и контактной предосторожности достаточна для значительного снижения риска инфекции после воздействия на пациентов с ОРВИ. Защитная роль маски предполагает, что в больницах инфекция передается капельками.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:42

  Libo написав:Вас просто обманули. Вы жертвы. Вы смотрите на кадры из Уханя и восхищаетесь успехами китайцев, но в упор не замечаете, что там люди без масок по улице не ходили, там это было категорически запрещено. Потому и победили.

ЗЫ Страна Х. не Украина.

8) 8) 8)


Одне зауваження, що молоді люди більш свідомі .
А от чого пенси лазать як тарграни.
Сказали сидіти дома, так ні їх ще більше стало лазити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:46

  antey1969 написав:Маска чем-то вредит? Нет.
Носящий ее зараженный меньше распространяет вирус? Да.
О карантине я сейчас рассуждать не буду. Еще не известно, что будет хуже, вводить его или нет. Но выбора у нас все равно нет, делаем все по согласованию с Западом.
Впрочем, у нас сейчас не карантин, а фикция.

о!!!!
ключевое слово "по согласованию с западом"
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:49

  Kripo написав:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1776&v=kwj1gWIEtWI&feature=emb_logo Очень советую посмотреть.


и наши идиоты.
https://www.youtube.com/watch?v=N4GV9Hfl9LY

особенно первое слово - ТАК ШО...??? :shock:
уже далее можно не смотреть.... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:53

  Trast написав:
  unicdima написав:У вас мабуть є і відповідна освіта і досвід, щоб так стверджувати?
Але я впевнений, що всі ваші знання це вичитана десь конспірологічна дурня. :D

Є.
зробіть фото диплома, але закрийте маленьким шматочком паперу ПІБ
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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