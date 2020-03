Додано: Суб 28 бер, 2020 12:08

freeze написав: Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался.

А куда ці маразматики їдуть?

Пенси, це перші порушники карантина.

