Trast написав:...... Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію. Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт.
Тот же вопрос.
Вище відповів. Але доповню. Вірус це не те, що прийшло і пішло собі, коли вирішать карантин скасувати у світі, такого не буде. Вірус залишається жити на Планеті назавжди і от що буде з тими, хто не перехворів і ходив в масці? Він залишається абсолютно не захищенний, цого імунітет залишається і через 3 місяця і через півроку не спроможнім зустрітися з цим вірусом, бо вірус постійно змінюється в мутаціях і хто знає, як той людині було б краще, зустрітися з ним зараз, чи коли знімуть карантин. Повторюю вірус залишається назавжди на цій Планеті.
З вашої логіки, треба ще змалку захворіти холерою, тифом, чорною віспою, еболою, чумою, грипом іспанкою. Імунітет, так би мовити, тренувати.
Trast написав:Це шедеврально! Людину обзивають ботом, Шаріковим, тупим і тільки тому, що його точка зору не співпадає з обзивальщиками, які не мають ніяких аргументів. Питання для обзивальщиків-Скільки ви пропонуєте людству ходити в масках ще місяць, ще півроку, рік, чи пожиттєво? Повторюю, вірус з нами назавжди і суспільний імунітет на нього дуже слабий, так що яка відповідь буде на моє запитання у дуже "вумних"?
Певний час, доки динаміка розповсюдження не стане повільнішою та передбачуваною, як при грипі
freeze написав:Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался. А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.
А куда ці маразматики їдуть? Пенси, це перші порушники карантина. Грьобаний совок, який розуміє тільки методи Сталіна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
yama написав:..... прочитайте два раза и хватит считать количество аппаратов ИВЛ
Не знаю, сколько у нас сегодня нужных специалистов. Но даже если они есть, то при отсутствии аппаратов ИВЛ никакой самый крутой спец ничего не сделает. Так что аппараты всё же нужны.
Не слушайте эти сказки про специалистов. Аппарат элементарно включает и настраивает на нужный режим не только врач, а и медсестра. Пульт управления не сложнее пульта микроволновки. Может для новых видов аппаратов потребуется часовой тренинг для персонала. Основной принцип их работы остался прежним. ЗЫ Трамп сегодня сказал, что в течение следующих 100 дней они получат 100 тыщ аппаратов ИВЛ от ведущих американских корпораций и готовы поделиться ими с нуждающимися странами.
конечно Либо круче анастезиолога с 20 летним стажем он ведь универсальный боец но читать ему лень как и всем - прочитайте два раза мысли человека с опытом и с реальным примером 2009 и внимание примером 2019-2020 если кто не в курсе то в Тернополе уже в 2020 умирали люди от пневмонии им хватило аппаратов ИВЛ , но ситуация за 11 лет не поменялась
для успішного лікування критично важкого реанімаційного хворого, наприклад хворого на коронавірус, досить підключити до дихального апарату (все одно якого, важливо лише, щоб був справний) та дати побільше кисню і бажано свіжішого, та ще й ліків і, як, співається у відомій пісні, "все буде добре у кожного з нас". А, на жаль, не буде. І, на жаль, не було. Причина проста, і вона на поверхні: щоб правильно підібрати параметри вентиляції легень конкретного пацієнта з тяжким, смертельно небезпечним пошкодженням легень потрібний не анестезіолог, не багато кисню, а лікар зовсім іншої спеціальності, який у світі називається "респіраторний терапевт". Річ не тільки в натисканні правильних комбінацій кнопок на апараті, - це може зробити не лише анестезіолог, але й інтерн першого року навчання, а в підборі на основі перманентних артеріальних газових аналізів крові такої дихальної суміші, такого лагідного чи не дуже лагідного тиску на легеневі поля з відповідною за потреби експозицією в різних фазах дихального циклу, щоб, не завдавши шкоди легеням, добитися потрапляння максимально можливої кількості кисню в кров і тим збільшити шанси на виживання. Але це не є легкою та простою справою. Підбір параметрів вентиляції для одного пацієнта може тривати навіть годинами і в кінці-кінців бути безуспішним, а деколи навіть і небезпечним для пацієнта. Це повиненні робити спеціалісти, яких в Україні нема, .... Мати лише підготовленого спеціаліста мало. Це навіть не пів справи. Треба ще мати сучасний газовий аналізатор крові (зрозуміло, що закордонного виробництва), який, визначаючи концентрації кисню та інших компонентів крові далеко краще, ніж навіть десять академіків оцінює, веде, контролює та дає можливість за потреби негайно скоригувати параметри вентиляції. Без корекції газового складу крові ( коли нема газоаналізатора), перебуваючи на апаратному диханні, хворий у стані критично підвищеної через тяжку дихальну недостатність кислотності всіх органів та систем стає просто повністю нечутливим до будь-якого лікування. І якщо хворого не вдається вивести з цього катастрофічного стану, то години його стають поліченими незалежно від того, хто б не лікував, де б не лікував і чим би не лікував. До речі: в рік каліфорнійського грипу - це 2009 р., на всю Івано-Франківську область було аж жодного газоаналізатора, .... Через крайню важкість загального стану хворі дуже швидко переводилися з самостійного маскового дихання киснем на штучне апаратне кисневе дихання і через пів доби, добу, дві, три - помирали. Слід зауважити, що кожен з них лікувався згідно з протоколом, який був розроблений найкращими українськими спеціалістами, а тогочасний уряд забезпечив безоплатно, щоденно, в повному обсязі необхідні ліки для всіх реанімаційних хворих, добова вартість яких відповідала приблизно місячній заробітній платі лікаря. Однак, попри, як нам здалося, щире бажання влади допомогти, фінальні результати були сумними: коли у США відсоток померлих реанімаційних хворих становив - 17%, у Мексиці - 50%, то у нас - померли майже всі. Источник: https://censor.net.ua/r3180745
повторюсь ситуація з тих пір не змінилась тому що досвід Вірусної пневмонії у Тернопілі на початку цього року 2020 https://www.youtube.com/watch?v=72iPk6zkEEs показав таке ж не вміння лікувати хворих на штучній вентиляції легень як і в 2009 5 тяжелых из 50 и 3 из 50 умерло вот и считайте летальность
Если вам даже лень читать первоисточник то послушайте я вам прочитал - в подписи ссылка, лайк дизлайк подписка
Faceless написав:...... З вашої логіки, треба ще змалку захворіти холерою, тифом, чорною віспою, еболою, чумою, грипом іспанкою. Імунітет, так би мовити, тренувати.
Є віруси і захворювання, на які власним організмом формується стіцкий імунітет, але є такі захворювання, на які неможливо перехворіти, щоб його виробити, вірніше можливо, але разом з летальним завершенням. До цієї групи відносяться захворювання, які ви перелічили, і людству пощастило, що на ці захворювання є стійкий імунітет після вакцинації. Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі. Але грип, його різномаїття штамів, той же короговірус не ведуть до 100% смертності , і в цьому людству пощастило.