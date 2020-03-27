Додано: Суб 28 бер, 2020 12:52

Faceless написав: Пруфи на "факт" в студію Пруфи на "факт" в студію

ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию для следующих групп населения:беременные женщины на любом сроке беременностидети в возрасте от 6 месяцев до 5 летпожилые люди (старше 65 лет)люди с хроническими нарушениями здоровьяработники здравоохранения.Эффективность противогриппозной вакцины зависит от того, насколько циркулирующие вирусы совпадают с вирусами, содержащимися в вакцине. Из-за постоянно изменяющейся природы вирусов гриппа Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных мер ВОЗ (ГСЭГО) – система национальных центров по гриппу и сотрудничающих центров ВОЗ во всем мире – осуществляет непрерывный мониторинг за вирусами гриппа, циркулирующими среди людей, и дважды в год обновляет состав противогриппозных вакцин.На протяжении многих лет ВОЗ обновляет свои рекомендации в отношении состава вакцины (трехвалентной), нацеленной на 3 наиболее представленных циркулирующих типа вируса (два подтипа вируса гриппа А и один подтип вируса гриппа В). Начиная с сезона гриппа 2013-2014 г. в северном полушарии для содействия разработке четырехвалентной вакцины рекомендуется вводить четвертый компонент. Четырехвалентные вакцины в дополнение к вирусам, входящим в состав трехвалентной вакцины, включают второй вирус гриппа типа В, и ожидается, что они обеспечат более широкую защиту против инфекций, вызванных вирусом гриппа типа В. Многие инактивированные и рекомбинантные противогриппозные вакцины доступны в инъекционной форме. Живая аттенуированная противогриппозная вакцина доступна в форме назального спрея."Зверніть увагу на те, кому пропонується і декларуєма ефективність і не забувайте, що ВОЗ має гарне спонсорство від фармкомпаній.