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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 599600601602>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:26

интересно, а кто до карантина имел в кармане антисептики и ими пользовался в обиходе???
уверен, что около 70% населения только сейчас узнали, что это такое и что им надо пользоваться постоянно в жизни, особенно после транспорта, магазинов или посещения общ. мест. :roll:
я уже не говорю про постоянное мытьё рук в течении дня. у нас народ после туалета выходит и руки не моет, а ему сейчас про маски рассказывают... :roll: :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі


С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:31

  freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі


С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.


А ОРВИ болели?
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

komant733 написав:
  freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі


С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.


А ОРВИ болели?
А как вы их отличаете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:36

  freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі


С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.

Ніколи не робив і не хворів
.
Але факт залишається фактом, вакцинація від грипу, має той же ефект, як і її відсутність.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Trast написав:
  freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі


С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.

Ніколи не робив і не хворів
.
Але факт залишається фактом, вакцинація від грипу, має той же ефект, як і її відсутність.
Пруфи на "факт" в студію
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:41

С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.[/quote]

А ОРВИ болели?[/quote]А как вы их отличаете?[/quote]


ну интересно...может на грипп не болели,а на ОРВИ болели :mrgreen:
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

komant733 написав:
  freeze написав:С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.


А ОРВИ болели?


ОРВИ болел, от всяких риновирусов-насморков прививок нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:52

  Faceless написав:Пруфи на "факт" в студію


"
ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию для следующих групп населения:

беременные женщины на любом сроке беременностидети в возрасте от 6 месяцев до 5 летпожилые люди (старше 65 лет)люди с хроническими нарушениями здоровьяработники здравоохранения.

Эффективность противогриппозной вакцины зависит от того, насколько циркулирующие вирусы совпадают с вирусами, содержащимися в вакцине. Из-за постоянно изменяющейся природы вирусов гриппа Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных мер ВОЗ (ГСЭГО) – система национальных центров по гриппу и сотрудничающих центров ВОЗ во всем мире – осуществляет непрерывный мониторинг за вирусами гриппа, циркулирующими среди людей, и дважды в год обновляет состав противогриппозных вакцин. 

На протяжении многих лет ВОЗ обновляет свои рекомендации в отношении состава вакцины (трехвалентной), нацеленной на 3 наиболее представленных циркулирующих типа вируса (два подтипа вируса гриппа А и один подтип вируса гриппа В).  Начиная с сезона гриппа 2013-2014 г. в северном полушарии для содействия разработке четырехвалентной вакцины рекомендуется вводить четвертый компонент. Четырехвалентные вакцины в дополнение к вирусам, входящим в состав трехвалентной вакцины, включают второй вирус гриппа типа В, и ожидается, что они обеспечат более широкую защиту против инфекций, вызванных вирусом гриппа типа В. Многие инактивированные и рекомбинантные противогриппозные вакцины доступны в инъекционной форме. Живая аттенуированная противогриппозная вакцина доступна в форме назального спрея."

Зверніть увагу на те, кому пропонується і декларуєма ефективність і не забувайте, що ВОЗ має гарне спонсорство від фармкомпаній.   
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:55

если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего,
это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев?
Xenon
 
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