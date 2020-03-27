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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 12:26
интересно, а кто до карантина имел в кармане антисептики и ими пользовался в обиходе???
уверен, что около 70% населения только сейчас узнали, что это такое и что им надо пользоваться постоянно в жизни, особенно после транспорта, магазинов или посещения общ. мест.
я уже не говорю про постоянное мытьё рук в течении дня. у нас народ после туалета выходит и руки не моет, а ему сейчас про маски рассказывают...
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:28
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:31
freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
А ОРВИ болели?
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komant733
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:34
komant733 написав: freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
А ОРВИ болели?
А как вы их отличаете?
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Faceless
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:36
freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Ніколи не робив і не хворів
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Але факт залишається фактом, вакцинація від грипу, має той же ефект, як і її відсутність.
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Trast
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:38
Trast написав: freeze написав:
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Ніколи не робив і не хворів
.
Але факт залишається фактом, вакцинація від грипу, має той же ефект, як і її відсутність.
Пруфи на "факт" в студію
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Faceless
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:41
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.[/quote]
А ОРВИ болели?[/quote]А как вы их отличаете?[/quote]
ну интересно...может на грипп не болели,а на ОРВИ болели
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komant733
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:48
komant733 написав: freeze написав:
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
А ОРВИ болели?
ОРВИ болел, от всяких риновирусов-насморков прививок нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:52
Faceless написав:
Пруфи на "факт" в студію
"
ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию для следующих групп населения:
беременные женщины на любом сроке беременностидети в возрасте от 6 месяцев до 5 летпожилые люди (старше 65 лет)люди с хроническими нарушениями здоровьяработники здравоохранения.
Эффективность противогриппозной вакцины зависит от того, насколько циркулирующие вирусы совпадают с вирусами, содержащимися в вакцине. Из-за постоянно изменяющейся природы вирусов гриппа Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных мер ВОЗ (ГСЭГО) – система национальных центров по гриппу и сотрудничающих центров ВОЗ во всем мире – осуществляет непрерывный мониторинг за вирусами гриппа, циркулирующими среди людей, и дважды в год обновляет состав противогриппозных вакцин.
На протяжении многих лет ВОЗ обновляет свои рекомендации в отношении состава вакцины (трехвалентной), нацеленной на 3 наиболее представленных циркулирующих типа вируса (два подтипа вируса гриппа А и один подтип вируса гриппа В). Начиная с сезона гриппа 2013-2014 г. в северном полушарии для содействия разработке четырехвалентной вакцины рекомендуется вводить четвертый компонент. Четырехвалентные вакцины в дополнение к вирусам, входящим в состав трехвалентной вакцины, включают второй вирус гриппа типа В, и ожидается, что они обеспечат более широкую защиту против инфекций, вызванных вирусом гриппа типа В. Многие инактивированные и рекомбинантные противогриппозные вакцины доступны в инъекционной форме. Живая аттенуированная противогриппозная вакцина доступна в форме назального спрея."
Зверніть увагу на те, кому пропонується і декларуєма ефективність і не забувайте, що ВОЗ має гарне спонсорство від фармкомпаній.
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Trast
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:55
если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего,
это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев?
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Xenon
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