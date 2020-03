Додано: Суб 28 бер, 2020 13:13

freeze написав: Trast написав: Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі



С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.

Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли. С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.

Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця.

Від ГРЗ це не врятувало.

Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий.

Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби.

Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього. Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця.Від ГРЗ це не врятувало.Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий.Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби.Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/