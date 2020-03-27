Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года. Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Ніколи не робив і не хворів . Але факт залишається фактом, вакцинація від грипу, має той же ефект, як і її відсутність.
Согласен с Вами во всем. Убежден, что этой короной в прошлые года уже многие переболели или умерли от осложнений, многие сейчас являются бессимптомными носителями этого вируса. А от гриппа прививок никогда не делал, периодически в зимний период бывает разок простуда,насморк,но я пресекаю это на корню: сразу перед сном парю ноги,обильное питье из варенья черной смородины,малины и полощу горло солью,фурацилином. 2-3 дня и все проходит.
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года. Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця. Від ГРЗ це не врятувало. Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий. Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби. Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Xenon написав:если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего, это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев?
Не хватит даже площадей в больницах, не только персонала. Для медперсонала реанимаций планируется работа 4 часа через 4 часа и неделя через неделю. Имеется ввиду 4 часа в балахоне через 4 часа в ординаторской на отдыхе. Так нужно отработать неделю, вторую неделю медперсонал отправляется на обсервацию в соседнее крыло со сдачей тестов на корону. Это правильно, но как много медиков такой нон-стоп долго выдержат? В отрыве от семей и под громадной физической и психологической(трупы и бессилие) нагрузкой... Тем более, что это все в идеале. По факту, защитных средств не хватает, и в балахонах будут жить сутками, или(и) массово уходить на карантин как зараженные.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 бер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года. Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця. Від ГРЗ це не врятувало. Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий. Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби. Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього.