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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 599600601602 Додано: Суб 28 бер, 2020 12:55 Trast написав: freeze написав: Trast написав: Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі



С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.

Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли. С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.

Ніколи не робив і не хворів

.

Але факт залишається фактом, вакцинація від грипу, має той же ефект, як і її відсутність. Ніколи не робив і не хворівАле факт залишається фактом, вакцинація від грипу, має той же ефект, як і її відсутність.

Согласен с Вами во всем. Убежден, что этой короной в прошлые года уже многие переболели или умерли от осложнений, многие сейчас являются бессимптомными носителями этого вируса. А от гриппа прививок никогда не делал, периодически в зимний период бывает разок простуда,насморк,но я пресекаю это на корню: сразу перед сном парю ноги,обильное питье из варенья черной смородины,малины и полощу горло солью,фурацилином. 2-3 дня и все проходит. Согласен с Вами во всем. Убежден, что этой короной в прошлые года уже многие переболели или умерли от осложнений, многие сейчас являются бессимптомными носителями этого вируса. А от гриппа прививок никогда не делал, периодически в зимний период бывает разок простуда,насморк,но я пресекаю это на корню: сразу перед сном парю ноги,обильное питье из варенья черной смородины,малины и полощу горло солью,фурацилином. 2-3 дня и все проходит. fin Повідомлень: 282 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 12:58 Да, и на ночь ацитилсалициловая с анальгином. Ночью пропотеваешь довольно сильно и на утро почти как огурчик. fin Повідомлень: 282 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 13:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире fin написав: Да, и на ночь ацитилсалициловая с анальгином. Ночью пропотеваешь довольно сильно и на утро почти как огурчик. Зелёный и в пупырышках Зелёный и в пупырышках Faceless

Модератор Повідомлень: 26678 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1144 раз. Подякували: 6344 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 13:12 Schmit

Повідомлень: 1093 З нами з: 08.09.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 13:12 Faceless написав: fin написав: Да, и на ночь ацитилсалициловая с анальгином. Ночью пропотеваешь довольно сильно и на утро почти как огурчик. Зелёный и в пупырышках Зелёный и в пупырышках Бодрый и здоровый. Бодрый и здоровый. fin Повідомлень: 282 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 13:13 freeze написав: Trast написав: Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі



С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.

Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли. С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.

Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця.

Від ГРЗ це не врятувало.

Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий.

Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби.

Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього. Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця.Від ГРЗ це не врятувало.Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий.Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби.Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17946 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1151 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 13:17 Xenon написав: если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего,

это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев? если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего,это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев?

Не хватит даже площадей в больницах, не только персонала.

Для медперсонала реанимаций планируется работа 4 часа через 4 часа и неделя через неделю.

Имеется ввиду 4 часа в балахоне через 4 часа в ординаторской на отдыхе. Так нужно отработать неделю, вторую неделю медперсонал отправляется на обсервацию в соседнее крыло со сдачей тестов на корону.

Это правильно, но как много медиков такой нон-стоп долго выдержат? В отрыве от семей и под громадной физической и психологической(трупы и бессилие) нагрузкой...

Тем более, что это все в идеале. По факту, защитных средств не хватает, и в балахонах будут жить сутками, или(и) массово уходить на карантин как зараженные. Не хватит даже площадей в больницах, не только персонала.Для медперсонала реанимаций планируется работа 4 часа через 4 часа и неделя через неделю.Имеется ввиду 4 часа в балахоне через 4 часа в ординаторской на отдыхе. Так нужно отработать неделю, вторую неделю медперсонал отправляется на обсервацию в соседнее крыло со сдачей тестов на корону.Это правильно, но как много медиков такой нон-стоп долго выдержат? В отрыве от семей и под громадной физической и психологической(трупы и бессилие) нагрузкой...Тем более, что это все в идеале. По факту, защитных средств не хватает, и в балахонах будут жить сутками, или(и) массово уходить на карантин как зараженные. Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 бер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9445 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1091 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 13:21 flyman написав: freeze написав: Trast написав: Але на грип та йому подібні захворювання не виробляється стійкого імунітету і вакцинація в боротьбі з ним, не грає ніякої ролі



С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.

Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли. С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.

Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця.

Від ГРЗ це не врятувало.

Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий.

Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби.

Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього. Мав щастя мати прививку від грипу в Польщі за рахунок роботодавця.Від ГРЗ це не врятувало.Траст пише правильно, що грип має кілька штамів, і прививка від одного не дає імунітет від іншого. Крим того, грип сильно мутує, і імунітет до нього не стійкий.Вважаю наразі що наслідк саме від "лікування" гірше від хвороби.Крантин що маємо, до дупи. Так як економічний ефект від нього для суспільства в цілому гірше, як було би без нього. ПОДДЕРЖИВАЮ! ПОДДЕРЖИВАЮ! fin Повідомлень: 282 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 599600601602 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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