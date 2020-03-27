Додано: Суб 28 бер, 2020 13:17

Xenon написав: если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего,

это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев? если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего,это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев?

Не хватит даже площадей в больницах, не только персонала.Для медперсонала реанимаций планируется работа 4 часа через 4 часа и неделя через неделю.Имеется ввиду 4 часа в балахоне через 4 часа в ординаторской на отдыхе. Так нужно отработать неделю, вторую неделю медперсонал отправляется на обсервацию в соседнее крыло со сдачей тестов на корону.Это правильно, но как много медиков такой нон-стоп долго выдержат? В отрыве от семей и под громадной физической и психологической(трупы и бессилие) нагрузкой...Тем более, что это все в идеале. По факту, защитных средств не хватает, и в балахонах будут жить сутками, или(и) массово уходить на карантин как зараженные.