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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:43

  antey1969 написав:
  Frant написав:Все п'ятий нардеп захворів короновірусом.Премію Дарвіна - в студію!

Укро-бидло еліта тупа, як пробки.
Вона не має уявлення ні про дезинфекцію, ні про карантин.

Чекаємо премії Дарвіна для їліти!

За них не переживайте.
Раннее выявление и все ресурсы, брошенные на спасение депутатских тушек сделают свое дело.

Да, и на шару все, негоже ж с дяди-депутата деньги брать. Это человека обдерут как липку, вон вчера писали, чувак в Одессе за 2 дня потратил 25 000 гривен на лечение от коронавируса.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

грустно
https://samsebeskazal.livejournal.com/429470.html
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:20

МОЗ нагадує - здоровим людям НЕ треба носити маски

Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.

Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.

Зокрема, МОЗ нагадує, що:

здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:45

  Xenon написав:
МОЗ нагадує - здоровим людям НЕ треба носити маски

Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.

Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.

Зокрема, МОЗ нагадує, що:

здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031


А ви гарантовані від того. що якщо ви не кашляєте, то раптом несподівано у ваш відкритий рот на вулиці чи ніс для вдиху хтось хворий смачно не викашляється. Це доволі поширене явище на вулицях кашляти перед собою витирати лице рукою братися після того за поручні, і знов кашляти на зустрічних.
ЧИ ВИ може під колбою на вулиці ходите? Мабуть не варто перепощувати дурню з сайту моз, яка прикриває лише їх злочинну недбалість.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЧИ ВИ може під колбою на вулиці ходите?

Идея шлема из 5ти литровой бутылки уже не кажется такой смешной..
st512
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:51

От масок есть одна безусловная польза.
Когда вокруг паника и никто не знает, кто является носителем, надетая на мне в общественном месте маска позволяет окружающим меньше меня бояться.
Сейчас я пойду за едой и в магазине надену маску. Только ради окружающих.
Давайте беречь нервы друг друга, а споры о эффективности масок, оставим врачам.
Им привычно вести научные диспуты, оперируя неполными наборами информации :)
Сибарит
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:52

  stargazer написав:
  Xenon написав:
МОЗ нагадує - здоровим людям НЕ треба носити маски

Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.

Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.

Зокрема, МОЗ нагадує, що:

здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031


А ви гарантовані від того. що якщо ви не кашляєте, то раптом несподівано у ваш відкритий рот на вулиці чи ніс для вдиху хтось хворий смачно не викашляється. Це доволі поширене явище на вулицях кашляти перед собою витирати лице рукою братися після того за поручні, і знов кашляти на зустрічних.
ЧИ ВИ може під колбою на вулиці ходите? Мабуть не варто перепощувати дурню з сайту моз, яка прикриває лише їх злочинну недбалість.

МОЗ должен немного по другому высказываться. Простые смертные сшейте себе маску сами из двойного плотного материала, обрабатывайте маску после прихода с улицы обычным утюгом с паром, не тартесь масками они нужны медикам, особенно вам лично нахрен не нужны N95 и ffp3, т.к. если не обеспечить больницу, то как показывает Тернопольская практика от 1 мед.персонала заразяться 20 мед.работников, которые разнесут ещё по 3-4 заражения не самым здоровым людям каждодневно и мы получим крайне неприятную статистику по моргам. Будьте здоровы и сидите дома ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:53

  Trast написав:
  ЛАД написав:
  Trast написав:......
Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію.
Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт.

Тот же вопрос.

Вище відповів.
Але доповню.
Вірус це не те, що прийшло і пішло собі, коли вирішать карантин скасувати у світі, такого не буде.
Вірус залишається жити на Планеті назавжди і от що буде з тими, хто не перехворів і ходив в масці?
Він залишається абсолютно не захищенний, цого імунітет залишається і через 3 місяця і через півроку не спроможнім зустрітися з цим вірусом, бо вірус постійно змінюється в мутаціях і хто знає, як той людині було б краще, зустрітися з ним зараз, чи коли знімуть карантин.
Повторюю вірус залишається назавжди на цій Планеті.

Ответы тривиальные и абсолютно неудовлетворительные.
Объяснять не буду, здесь уже много писали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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