Додано: Суб 28 бер, 2020 15:31

Чернигов. Вести с полей



Общественный транспорт не ходит. Только организованы спец.рейсы по утрам и вечерам по пропускам. Выходные - спец.рейсы троллейбусами, рабочие дни - спец.рейсы троллейбусами и автобусами



Вроде бы было распоряжение закрыть продуктовые рынки, но сегодня на 4 рынках продуктовые ряды были открыты, какая-то торговля шла



"Сильпо", местная сеть продуктовых супермаркетов Союз/Квартал - вход только в масках

АТБ - никаких ограничений



В нескольких аптеках спрашивал маски, масок нет



В мелких продуктовых ларьках народ чаще самоорганизовывается, если есть покупатель внутри, то остальные ждут на улице



В местном парке отдыха ГорСад, барбекюшная зона начала наполнятся народом уже часов с 12, мангал-шашлык-машлык

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой